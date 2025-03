Cane spara al proprietario nel letto: la zampa del pitbull Oreo «è finita nel grilletto».

Un evento incredibile ha avuto luogo a Memphis, nel Tennessee, dove un pitbull di un anno, di nome Oreo, ha inavvertitamente ferito il suo padrone mentre giocava. La situazione ha sorpreso molti, poiché è difficile immaginare come un cane possa maneggiare un’arma da fuoco e sparare a una persona. Tuttavia, la realtà ha superato la fantasia: la zampa di Oreo è rimasta incastrata nel grilletto della pistola, e un colpo è partito verso il suo proprietario.

L’incidente è avvenuto mentre Jerald Kirkwood si trovava a letto con una donna. Secondo quanto riportato dal The Guardian, il cane è saltato sul letto e, nel tentativo di giocare, ha premuto accidentalmente il grilletto della pistola. Il proiettile ha colpito la gamba di Kirkwood, ma fortunatamente la ferita non è risultata grave.

La donna presente durante l’incidente ha descritto Oreo come un animale giocoso e vivace, affermando: “Gli piace saltellare e cose del genere.” Dopo l’accaduto, ha voluto avvisare gli altri: “Tenete sempre la sicura inserita.”

L’incidente si è verificato lunedì 10 marzo e, dopo una breve indagine condotta dalle autorità, il caso è stato classificato come “infortunio accidentale”. Non ci saranno conseguenze legali per né per il cane né per Kirkwood.

Il gesto di Oreo ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle armi in presenza di animali domestici e sulla necessità di prendere precauzioni per evitare situazioni simili in futuro. L’episodio ha anche messo in luce l’importanza di mantenere le armi in luoghi sicuri, lontano dalla portata degli animali e dei bambini.

Le autorità locali hanno raccomandato ai proprietari di animali di prestare particolare attenzione quando si trovano in casa con armi da fuoco. L’uso di serrature di sicurezza e il mantenimento delle armi in luoghi inaccessibili possono prevenire incidenti potenzialmente mortali.

In seguito all’incidente, i social media hanno visto un’impennata di discussioni riguardanti la sicurezza degli animali in casa e la responsabilità dei proprietari di armi. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per la situazione e hanno condiviso esperienze simili, sottolineando l’importanza di una maggiore consapevolezza sulla sicurezza domestica.

Jerald Kirkwood e Oreo hanno avuto fortuna, ma non tutti gli incidenti di questo tipo terminano senza conseguenze. La storia di questo pitbull e del suo padrone serve da monito per tutti i proprietari di animali e di armi da fuoco. La combinazione di animali domestici e armi può portare a risultati disastrosi se non vengono seguite le dovute precauzioni.