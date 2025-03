Daniele Venturi, fondatore dei Papaboys, è morto a 55 anni all’ospedale Le Scotte di Siena. Il funerale si svolgerà a Massa Marittima

All’alba di ieri, Daniele Venturi, fondatore dell’associazione nazionale Papaboys, è deceduto all’età di 55 anni presso l’ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverato da alcuni giorni. Venturi era stato portato in terapia intensiva a causa di un malore che lo aveva colpito, ma nonostante gli sforzi dei medici, la sua salute è rapidamente peggiorata. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Massa Marittima, città in cui era nato e cresciuto.

Il funerale di Venturi è stato programmato per domani a Massa Marittima, dove i suoi familiari e amici si riuniranno per onorare la sua memoria. La sua scomparsa ha suscitato una forte commozione tra i massetani, che si sono stretti attorno ai genitori, Bruno e Nunziatina, presenti al suo fianco nel momento del decesso.

Venturi è stato un punto di riferimento per molti giovani, avendo fondato l’associazione Papaboys nel 2000 in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù presieduta da Giovanni Paolo II. Il suo impegno nella promozione dei valori cristiani e nell’animazione della comunità giovanile è stato sottolineato da Don Filippo Balducci, che ha dichiarato: “Mi piace pensarlo come entusiasta capofila dei Papaboys insieme al suo Papa in cielo. Voglio mettere in evidenza che amava sottolineare lo spirito di Giovanni Paolo II ed era un attento osservatore del desiderio dei giovani di aprirsi al mondo della Chiesa”.

La comunità parrocchiale di Massa Marittima e i suoi membri hanno espresso gratitudine per il contributo di Venturi, che ha saputo portare un po’ di Massa Marittima nel mondo e viceversa. La passione per il giornalismo ha caratterizzato la sua vita, iniziata nella sua giovinezza, quando ha giocato come portiere nella squadra di calcio locale. Tuttavia, il suo vero amore è sempre stato il giornalismo, che lo ha portato a condurre una rivista regionale dedicata al calcio e a lavorare con la radio locale Rdf.

Venturi non si è limitato a scrivere; ha anche organizzato eventi di intrattenimento, specialmente nei piccoli centri, con particolare successo durante l’estate. Uno dei suoi eventi più celebri si è tenuto a Grosseto negli anni ’90, dove ha portato artisti di fama come i Ricchi e Poveri, gli Art 31, Little Tony e Giorgio Faletti, creando momenti indimenticabili per la comunità.

La sua dedizione alla Chiesa e al giornalismo è stata evidente anche attraverso il sito web www.papaboys.org, che ha gestito per oltre venti anni, informando il pubblico sugli sviluppi dal Pontificato di Giovanni Paolo II fino agli eventi più recenti. La sua voce ha rappresentato un importante punto di riferimento per tanti, contribuendo a mantenere viva la connessione tra i giovani e la Chiesa.

La notizia della sua morte ha colpito non solo i massetani, ma anche coloro che lo seguivano attraverso i suoi progetti e le sue iniziative. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le vite di coloro che ha ispirato e attraverso le opere che ha lasciato. La comunità di Massa Marittima si prepara a dare l’ultimo saluto a un uomo che ha dedicato la sua vita alla promozione dei valori cristiani e al sostegno dei giovani.