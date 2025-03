È morto Pietro Genuardi, attore storico delle fiction italiane, da Centovetrine a Il paradiso delle signore

È con grande tristezza che si annuncia la morte di Pietro Genuardi, attore molto amato nel panorama delle fiction italiane. Genuardi, che dal 2020 interpretava Armando Ferraris nella serie di successo Il Paradiso delle Signore, si è spento dopo una lunga battaglia contro una grave patologia del sangue. La notizia è stata comunicata dai familiari: la moglie Linda Ascierto, il figlio Jacopo, e i genitori Gabriella e Pippo.

Pietro Genuardi è nato a Milano il 26 maggio 1962. La sua carriera artistica è iniziata con una solida formazione teatrale, culminata con il diploma presso la prestigiosa scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987. Nel corso della sua carriera, ha avuto l’opportunità di collaborare con importanti nomi del cinema italiano, tra cui Carlo Verdone nel film Il bambino e il poliziotto e ha partecipato a tre produzioni di Dario Argento. Tuttavia, è soprattutto attraverso i suoi ruoli nelle fiction televisive che ha conquistato il pubblico. Ha esordito nel 1999 nella serie Vivere, interpretando Michele Nanni, e ha ottenuto un grande successo nella soap opera CentoVetrine, dove ha vestito i panni di Ivan Bettini dal 2001 al 2014. La sua carriera ha trovato nuova linfa nel 2020, quando è entrato nel cast de Il Paradiso delle Signore.

Negli ultimi anni, Genuardi ha dovuto affrontare sfide significative legate alla sua salute. Recentemente, aveva rivelato di essere in cura presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove stava seguendo cicli di chemioterapia. In un messaggio toccante rivolto ai suoi fan, aveva annunciato la sua assenza dal set: “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda.” Nonostante la gravità della sua malattia, l’attore aveva sempre mostrato gratitudine verso i colleghi che lo avevano sostenuto e il personale medico dell’oncoematologia, che aveva contribuito a evitare un esito drammatico della sua condizione. Aveva infatti dichiarato: “Con il loro intervento tempestivo al momento hanno evitato un esito drammatico della patologia.” Inoltre, aveva espresso il suo apprezzamento per infermieri e paramedici, sottolineando la loro empatia anche nei momenti più difficili.

La vita privata di Pietro Genuardi è stata segnata da relazioni significative. Era padre di Jacopo, nato nel 1991 dal matrimonio con l’attrice Gabriella Saitta. Nel 2020, aveva sposato Linda Ascierto, assistente di volo, con la quale aveva condiviso momenti felici. La sua famiglia ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale nella sua vita, e i legami affettivi hanno giocato un ruolo importante anche durante la sua malattia.

La scomparsa di Pietro Genuardi segna una grande perdita per il mondo della televisione italiana. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha seguito. La sua interpretazione di Armando Ferraris in Il Paradiso delle Signore era particolarmente apprezzata, rendendolo uno dei volti più amati della serie.

Negli ultimi mesi, Genuardi aveva mantenuto un rapporto stretto con i suoi fan, aggiornandoli sulla sua condizione di salute e mostrando un atteggiamento positivo nonostante le avversità. I suoi messaggi di speranza e determinazione sono stati fonte di ispirazione per molti. In un post, aveva affermato: “Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima.”