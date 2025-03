La vita personale di Pietro Genuardi: il legame con Linda e il figlio Jacopo nato dall’ex moglie Gabriella

Il 14 marzo, il mondo dello spettacolo ha subito una grave perdita con la morte di Pietro Genuardi, attore noto per i suoi ruoli in fiction come Centovetrine e Il Paradiso delle Signore. Genuardi, che aveva 62 anni, stava combattendo da tempo contro una malattia del sangue. Era sposato con Linda Ascierto, assistente di volo, con la quale aveva celebrato le nozze nel 2020. In precedenza, Pietro era stato sposato con l’attrice Gabriella Saitta, da cui aveva avuto un figlio, Jacopo, oggi 34enne.

Il matrimonio tra Pietro Genuardi e Gabriella Saitta è stato caratterizzato da una profonda passione per la recitazione. La coppia ha accolto il loro primo e unico figlio, Jacopo, nel 1991. Oggi, Jacopo è un videomaker e condivide frequentemente la sua vita professionale sui social media. Tuttavia, la relazione tra Pietro e Gabriella ha attraversato difficoltà, culminando nella separazione quando Jacopo aveva solo otto anni, per motivi che non sono stati resi noti. Nonostante la fine del loro matrimonio, Pietro ha sempre mantenuto un buon rapporto con il figlio. In un’intervista del 2019 a Vieni da me, aveva dichiarato: “Auguro di avere a tutti un figlio come Jacopo perché con lui ho avuto zero problemi”. Pietro ha anche sottolineato il ruolo positivo della madre, affermando: “Il fatto che non ho mai avuto problemi con lui è anche merito della madre Gabriella”.

Nel 2020, Pietro Genuardi ha trovato nuovamente l’amore con Linda Ascierto. I due si sono conosciuti in modo inusuale, durante un volo verso il Kenya, dove le loro strade si sono incrociate grazie alla professione di Linda. La loro storia d’amore si è sviluppata rapidamente, portando alla decisione di sposarsi in una cerimonia romantica in Puglia. I momenti più belli del loro rapporto sono stati immortalati in numerose foto su Instagram, che raccontano la loro vita insieme. In un’intervista rilasciata a Diva e Donna nel 2019, Pietro aveva condiviso le sue riflessioni sulla vita di coppia, affermando: “Avere la mia donna nel letto mi piace ma quando non c’è non soffro. Mi basta sapere che Linda c’è per me e io ci sono per lei”. Questo commento evidenzia la solidità della loro relazione, nonostante le sfide legate alla professione di Linda, che spesso la portava a viaggiare.

La scomparsa di Pietro Genuardi ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i suoi fan e colleghi del mondo dello spettacolo. La sua carriera è stata caratterizzata da ruoli che hanno lasciato un segno nel panorama televisivo italiano, e il suo talento è stato riconosciuto da tutti coloro che hanno avuto il piacere di lavorare con lui. La notizia della sua morte ha colpito profondamente chi lo conosceva e chi ha seguito le sue performance sul piccolo schermo.

In aggiunta alla sua carriera di attore, Pietro ha dimostrato di essere un padre affettuoso e presente. La relazione con Jacopo è stata sempre al centro della sua vita, e il legame che hanno costruito è stato descritto come un esempio di amore e rispetto reciproco. La sua figura rimarrà impressa nei cuori di chi lo ha amato e rispettato, sia come artista che come uomo.