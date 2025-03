Morto Pietro Genuardi, Linda Ascierto: “Stringimi forte e percorriamo insieme il cammino”

La notizia della morte di Pietro Genuardi, attore noto per i suoi ruoli in celebri fiction italiane come Centovetrine e Il Paradiso delle Signore, ha colpito profondamente il pubblico e i suoi cari. Genuardi è deceduto il 14 marzo 2025 all’età di 62 anni, dopo aver lottato a lungo contro una grave patologia del sangue. La triste comunicazione è stata resa pubblica dai familiari, tra cui la moglie Linda Ascierto, il figlio Jacopo, e i genitori, Gabriella e Pippo.

Linda Ascierto ha voluto rendere omaggio al marito attraverso un commovente post su Instagram, dove ha condiviso due fotografie: una che ritrae Genuardi e l’altra che li mostra insieme. Nel messaggio, Linda ha espresso il suo amore eterno, scrivendo: “Per sempre oltre i confini dell’anima. Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore. Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo perché l’amore non muore vita mia. Stringimi forte e camminiamo insieme”.

Le parole di Linda hanno suscitato una forte reazione da parte di fan e colleghi, che hanno espresso il loro affetto e la loro vicinanza in un momento così difficile. Tra i messaggi di cordoglio, Miriam Candurro ha scritto: “Con tutto il mio cuore ti sono vicina”, mentre Alessandra Tripoli ha condiviso il suo dolore, affermando: “Non ho parole… speravo fosse uno scherzo ma è la realtà! Era un uomo splendido, solare e gentile. Rileggo e riascolto i nostri vocali, le sue risate e non mi perdono di non aver saputo niente prima”.

La scomparsa di Pietro Genuardi ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama della televisione italiana. L’attore, che ha dedicato la sua vita alla recitazione, ha guadagnato l’affetto del pubblico grazie alla sua versatilità e al suo talento. La sua carriera è stata costellata di successi, ma negli ultimi tempi Genuardi aveva dovuto affrontare sfide personali significative. Recentemente, aveva parlato pubblicamente della sua malattia, rivelando di essere in trattamento con cicli di chemioterapia, il che lo aveva costretto a ritirarsi temporaneamente dal set.

Il dolore per la sua perdita è amplificato dalla consapevolezza che Genuardi era un marito e un padre affettuoso. Linda Ascierto e Pietro Genuardi si erano sposati nel 2020, dopo che l’attore aveva concluso un precedente matrimonio con Gabriella Saitta, madre di Jacopo. La loro unione era stata caratterizzata da un amore profondo, come dimostrano le parole di Linda, che ha descritto il marito come “il mio grande amore”.

Il cordoglio per la scomparsa di Genuardi si è esteso anche a molti altri colleghi e amici, che hanno voluto ricordare la sua grandezza sia come professionista che come persona. Anna Safroncik, ad esempio, ha espresso il suo dolore scrivendo: “Sono triste e incredula, dolore inaffrontabile”. Questi tributi testimoniano l’impatto che Genuardi ha avuto non solo nel mondo della recitazione, ma anche nella vita delle persone che lo hanno conosciuto.

La malattia che ha colpito Pietro Genuardi ha messo in evidenza le sfide che molti affrontano in silenzio. La sua lotta contro la patologia del sangue ha ispirato molti, e la sua determinazione a combattere fino alla fine è stata un esempio per coloro che seguono il suo percorso. La sua eredità vivrà attraverso i suoi lavori e nei cuori di chi lo ha amato.