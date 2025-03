Tragedia a Valganna, deceduta la 27enne Vanessa Fino: restano in ospedale il fratello e la sorella

Nella giornata di giovedì 13 marzo, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla strada statale 233, nel comune di Valganna, in provincia di Varese. Un’automobile, alla cui guida si trovava Vanessa Fino, una giovane di 27 anni, si è scontrata violentemente con un furgone. L’impatto ha causato ferite a quattro persone, tra cui tre fratelli, e ha avuto conseguenze tragiche.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Secondo le prime informazioni, l’automobile con a bordo i tre fratelli stava viaggiando verso Varese quando ha colliso con il furgone che procedeva in direzione opposta. La violenza dell’impatto è stata notevole, e i soccorsi sono stati immediatamente allertati. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto ambulanze e un elicottero per prestare assistenza.

Vanessa Fino ha riportato gravi traumi ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. Nonostante gli sforzi dei medici, che l’hanno sottoposta a un intervento chirurgico, la giovane è deceduta durante la notte. La notizia della sua morte ha scosso la comunità locale, evidenziando la fragilità della vita e il dramma che può derivare da un incidente stradale.

Il fratello di Vanessa, un giovane di 21 anni, è stato anch’egli trasferito in codice rosso, ma in questo caso all’ospedale San Gerardo di Monza, a causa delle gravissime lesioni riportate nell’incidente. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno monitorando attentamente la sua situazione.

La sorella di 23 anni, che viaggiava con loro, ha riportato ferite meno gravi ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni sono stabili, ma è ancora sotto osservazione per accertamenti.

Un ulteriore aspetto tragico di questa vicenda è rappresentato da un agente della polizia di Valganna, un 50enne, che ha avuto un malore mentre prestava soccorso alle vittime dell’incidente. Anche lui è stato trasferito nell’ospedale di Circolo di Varese, ma le sue condizioni non risultano gravi.

Il conducente del furgone coinvolto nell’incidente è rimasto illeso, ma è sotto shock per quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente e ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause che hanno portato allo scontro.

La tragedia ha colpito non solo le famiglie coinvolte, ma anche la comunità di Valganna, che si stringe attorno ai familiari delle vittime. Molti residenti esprimono il loro cordoglio e la loro solidarietà, evidenziando il dolore e la tristezza che un evento simile porta con sé.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di fare chiarezza sull’accaduto e prevenire future tragedie. È fondamentale, infatti, che la comunità si interroghi su come migliorare la sicurezza stradale e garantire che simili incidenti non si ripetano.