Allarme rosso in Toscana: volontari al lavoro per proteggere gli animali

L’emergenza causata dal maltempo non accenna a fermarsi in Toscana e Emilia Romagna. Al momento, non ci sono dati ufficiali sui danni provocati dall’alluvione in corso, rendendo difficile stimare il numero di animali coinvolti o in pericolo. I volontari, tuttavia, stanno svolgendo un ruolo cruciale nel tentativo di salvare gli animali abbandonati e in difficoltà.

Il Cras il Pettirosso è attivamente impegnato nel recupero di lupi e caprioli colpiti dalle forti piogge. Parallelamente, l’Unità di Emergenza della LAV è stata mobilitata per fornire assistenza alle famiglie sfollate, insieme ai loro animali.

Nell’arco delle ultime 24 ore, l’Unità ha già salvato oltre 40 animali, tra cui cani, gatti, pecore, agnelli, polli e anatre. Le operazioni si concentrano soprattutto nelle province di Prato e Firenze, tra le più colpite dall’emergenza. Sono stati recuperati anche numerosi animali provenienti da rifugi e allevamenti.

Sul posto è presente un’ambulanza veterinaria della LAV, equipaggiata con materiale sanitario e veterinario necessario per fornire assistenza. Grazie a questo intervento, sono stati portati in salvo 9 pecore e due agnellini, oltre a sei cani. È stata anche allestita una struttura di accoglienza d’emergenza per ospitare i 30 animali del rifugio Ohana di Empoli, evacuati a causa di frane che hanno colpito la collina su cui si trova la struttura.

A guidare l’Unità di Emergenza LAV è Beatrice Rezzaghi, una volontaria con esperienza in situazioni di crisi simili a quella attuale. Rezzaghi ha dichiarato: “Queste emergenze colpiscono principalmente tutti quegli animali che vivono in rifugi, allevamenti, canili e gattili, ma coinvolgono anche gli animali selvatici, che non sempre riescono a mettersi in salvo da intemperie così violente. Inoltre, il nostro pensiero va a tutti quegli animali tenuti a catena o rimasti all’interno di stalle, case o garage.”

L’Unità di Emergenza LAV si impegna a mettere a disposizione della comunità la propria esperienza nell’affrontare situazioni di emergenza e calamità, con l’obiettivo di salvare il maggior numero possibile di animali. Rezzaghi ha affermato: “Noi come sempre ce la metteremo tutta.”

Per chi avesse bisogno di assistenza o volesse segnalare situazioni critiche nelle aree di Prato, Firenze ed Empoli, è possibile contattare l’Unità di Emergenza LAV al numero 320 479 2598.