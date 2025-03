Belen Rodriguez: “La parodia di Virginia Raffaele su di me era un tantino volgare”

Ospite del programma Tv Talk su Rai 3 il 15 marzo, Belen Rodriguez ha condiviso le sue opinioni riguardo alla definizione di “showgirl” e ha commentato l’imitazione che Virginia Raffaele ha fatto di lei nel corso degli anni. Durante l’intervista condotta da Mia Ceran, Belen ha affrontato anche il suo recente approdo in Warner Bros Discovery, dove conduce due programmi distinti. Il primo è la seconda stagione di “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”, trasmesso sul canale Nove, mentre il secondo è “Only Fun – Comico Show”, che conduce insieme al duo comico Panpers, composto da Andrea Pisani e Luca Peracino.

Riguardo alla definizione di “showgirl”, Belen Rodriguez ha affermato: “Non mi offendo se mi chiamano showgirl, il termine fa riferimento ad una ragazza che riesce a essere poliedrica nel suo lavoro.” Ha sottolineato di sentirsi a proprio agio con questa etichetta, rivelando che, con il passare del tempo, ha acquisito una nuova consapevolezza del suo ruolo. “Mi sento così. A volte l’uomo riesce ad essere poliedrico ma subito lo chiamano conduttore, con noi fanno un po’ più di fatica. Adesso che ho sono arrivata ai quarant’anni, qualcuno finalmente mi chiama conduttrice,” ha aggiunto, evidenziando un cambiamento nella percezione del suo lavoro.

Quando Mia Ceran ha chiesto a Belen un parere sull’imitazione che Virginia Raffaele ha fatto di lei, l’ospite ha riproposto le movenze dell’imitatrice, commentando: “Arrivava, si metteva la gonna corta e si chinava verso la telecamera. Cose che io non ho mai fatto.” Questa riflessione ha portato Belen a esprimere un’opinione critica sugli sketch comici in cui la sua figura è stata rappresentata. “Il modo in cui ha iniziato a utilizzare il mio personaggio e la mia persona era un po’ volgarotto,” ha dichiarato, lasciando intendere che non ha gradito il modo in cui la sua immagine è stata sfruttata in contesti comici.

La discussione si è poi spostata sui suoi progetti attuali e sulle sfide che ha affrontato nel mondo dello spettacolo. Belen Rodriguez ha parlato della sua evoluzione professionale e della voglia di essere riconosciuta per le sue capacità di conduttrice, piuttosto che essere etichettata esclusivamente come “showgirl”. La sua carriera, iniziata con la moda e la televisione, le ha permesso di esplorare diverse sfaccettature del suo talento, e ora si sente pronta a raccogliere i frutti di anni di lavoro.

Inoltre, ha messo in luce l’importanza del sostegno che ha ricevuto nel suo percorso, sia da parte dei colleghi che dal pubblico. La sua esperienza nel settore ha dimostrato che le donne possono ricoprire ruoli di leadership e avere successo in ambiti tradizionalmente dominati dagli uomini. Con l’arrivo dei quarant’anni, Belen ha notato un cambiamento nella percezione del suo lavoro e ha espresso gratitudine per la crescita personale e professionale che ha vissuto.