Un marito spietato umilia la moglie per il suo aspetto dopo la gravidanza, trova un diario commovente dopo il ricovero in ospedale

Un giorno, un uomo si prese gioco di sua moglie per il peso preso dopo aver dato alla luce due gemelli, ma si rese conto del suo errore quando lei svenne e dovette essere portata in ospedale.

Lisa Colombo aveva sempre gestito il lavoro e le faccende domestiche con grande efficienza, fin da quando era giovane. Lavorava come contabile per una delle più grandi aziende di Milano, e nessuno avrebbe mai immaginato che il suo impegnativo lavoro dalle 9 alle 17 avesse un impatto negativo sulla sua casa.

Si svegliava alle cinque del mattino, preparava la colazione per sé e per suo marito Carlo, andava al lavoro in orario e tornava a casa in tempo per iniziare a preparare la cena. Carlo le offriva lo stesso livello di supporto e spesso la aiutava con le faccende di casa.

Tuttavia, dopo la nascita dei gemelli, le cose iniziarono a cambiare. Dopo anni di speranze e tentativi di avere figli, finalmente il test di gravidanza di Lisa mostrò due linee positive. Dopo tre anni di matrimonio, la coppia era al settimo cielo.

Lisa decise di diventare casalinga dopo il parto, prendendosi un congedo per trascorrere più tempo con i suoi bambini. Anche se per lei era un’opportunità di passare del tempo prezioso con i figli, Carlo lo definiva “pigrizia”.

Non giudicare troppo in fretta qualcuno

“Lisa, tutto quello che fai è stare sdraiata sul divano. Almeno inizia a fare un po’ di esercizio! Guarda quanto peso hai preso dopo la gravidanza! Perdere qualche chilo non ti farebbe male!”

Carlo la prendeva spesso in giro per il suo peso, nonostante Lisa fosse già fragile emotivamente dopo il parto.

Lisa si sentiva spesso triste e depressa per la mancanza di riconoscimento da parte di Carlo per il suo ruolo di madre e casalinga, ma cercava di ignorarlo, pensando che fosse troppo stressato per il lavoro.

Purtroppo, iniziò a sentire che Carlo stava davvero perdendo interesse per lei e per la loro relazione. Notò che non la apprezzava più, non la aiutava in casa e, quando Lisa suggeriva di trascorrere un po’ di tempo insieme, Carlo trovava sempre una scusa per evitarla.

Un giorno, Lisa decise di affrontarlo, sentendo che doveva chiarire la situazione prima che fosse troppo tardi.

“Caro, so che il lavoro ti sta mettendo sotto pressione ultimamente, ma abbiamo sempre detto che non ci saremmo nascosti nulla.” Lisa parlava con dolcezza, cercando di avvicinarsi a lui.

“Ho notato che qualcosa ti tormenta di recente.”

Carlo alzò le spalle.

“Lisa, non è niente. Va tutto bene.”

“Sei sicuro? Ho notato che…”

“Notato cosa, Lisa?” Carlo la interruppe bruscamente.

“Potresti, per favore, lasciarmi lavorare in pace? Perché devi sempre intrometterti in tutto? Usa la tua energia per prenderti cura di te stessa. Quando è stata l’ultima volta che ti sei guardata allo specchio?”

Gli occhi di Lisa si riempirono di lacrime.

“Carlo!”

“Cosa? Ora piangerai e mi farai passare per il cattivo? Vai avanti, fai pure! In ogni caso, non penso che ne valga la pena. Guarda le tue amiche: perché non riesci semplicemente a rimetterti in forma?”

Si alzò e aggiunse:

“Dimmi una cosa. Fai tutto questo apposta per spingermi a lasciarti? Mi stai tradendo? Dove vai ogni mattina all’alba? E perché torni solo quando io mi sono già svegliato?”

“Carlo, sei serio? Pensi davvero che ti stia tradendo?”

“Come posso saperlo? Forse hai concluso che il nostro matrimonio è finito. Rimani a casa perché non vuoi più lavorare. Pretendi di voler stare con i nostri figli, ma in realtà è solo una scusa per vivere comodamente. Noi potremmo tranquillamente permetterci una tata! Ma tu vuoi solo stare a casa, mangiare e ingrassare!”

Lisa non riuscì a trattenere le lacrime mentre Carlo usciva dalla stanza, senza nemmeno guardarla.

Il crollo di Lisa

Quella sera, Lisa rimase sola in camera da letto. Ma un rumore sordo la svegliò nel cuore della notte.

Carlo, pensando che provenisse dalla camera dei gemelli, corse fuori… e trovò Lisa svenuta sul pavimento.

“Lisa!”

La scosse delicatamente, ma lei non rispondeva. Carlo chiamò immediatamente il 118 e la portò d’urgenza in ospedale.

I medici gli spiegarono che Lisa era svenuta a causa di stress e denutrizione.

“Non capisco,” disse Carlo al medico. “Pensavo che Lisa riposasse tutto il giorno.”

Quella notte, tornando a casa, Carlo trovò il diario di Lisa sotto il cuscino. Incuriosito, lo aprì.

Il diario di Lisa

“Caro diario, oggi sono diventata mamma! Non riesco a descrivere quanto sono felice. Lucas e Carlo sono la cosa più bella che mi sia mai capitata.”

Carlo sorrise leggendo quelle righe. Lisa aveva annotato ogni momento felice della loro vita familiare. Ma poi, girando le pagine, il sorriso di Carlo scomparve.

“Ultimamente Carlo è distante. Non so cosa stia succedendo. Mi sento inutile e trascurata. Lui mi prende in giro per il mio peso e mi fa sentire orribile. Ho provato a parlargli, ma lui non mi ascolta.”

Carlo si sentì travolto dalla vergogna.

“Come ho potuto essere così cieco?”

Lisa aveva provato a perdere peso per farlo felice, seguendo diete drastiche e facendo esercizio fino allo sfinimento. Ma Carlo non si era mai accorto di nulla.

Il cambiamento di Carlo

Il giorno dopo, Carlo si presentò in ospedale con un mazzo di fiori e una lettera:

“Rimettiti presto, tesoro. Mi manchi e anche i bambini. La casa senza di te non è più la stessa.”

Lisa lo guardò con le lacrime agli occhi.

“Grazie, Carlo.”

“Lisa, sono stato un idiota. Ti ho trattata malissimo e non ti ho mai dato il supporto che meritavi. Ti prometto che cambierò. Ti amo per quello che sei.”

Lisa lo abbracciò.

“Va bene, Carlo. Possiamo ripartire da qui.”

Dopo il suo ritorno a casa, Carlo continuò a sostenere Lisa, aiutandola con i bambini e in casa. Non le chiese mai più di perdere peso. La amava per quello che era, e finalmente glielo dimostrava ogni giorno.

Lisa continuò a prendersi cura della sua salute, ma senza più seguire diete folli. Carlo le ricordava ogni giorno che era bellissima proprio così com’era.

Perché alla fine, il vero amore non è mai condizionato dall’aspetto fisico, ma da come si sceglie di restare accanto alla persona amata nei momenti più difficili.