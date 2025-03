Pina fredda con Umberto a C’è posta per te: “Non è milionario, è solo un maresciallo”

Il programma C’è posta per te ha presentato una storia che ha catturato l’attenzione degli spettatori, quella di Pina e Umberto. Pina, 23 anni, aveva deciso di mettere da parte gli uomini dopo una delusione amorosa. Tuttavia, l’incontro con Umberto, descritto come “bello come il sole” in divisa, ha cambiato le cose. I due si sono scambiati baci appassionati sul Monte Pellegrino a Palermo, vivendo una notte di passione. Ma la situazione si complica quando Pina scopre che Umberto aveva già una fidanzata in Puglia, informazione rivelata da un suo collega. Da quel momento, Pina decide di interrompere ogni contatto con lui, cancellandolo dalla sua vita.

Anni dopo, Pina sogna che Umberto sia morto e decide di scoprire come sta. La lettera di Pina si apre con un resoconto della sua vita e del loro incontro a Palermo. “Ho sempre frequentato l’alta società, anche se poi alla fine sono rimasta sempre la stessa. Mi ricordo i tuoi baci focosi, nascosti nel buio è esplosa la passione. Colui che promette ma poi non manterrà, la ragazza purtroppo non lo sa. Ho strappato tutto, non potevo rimanere in quella situazione. Ho sognato che fossi morto, mi chiedo perché mi hai chiesto di cercarti?”, scrive Pina.

Quando Umberto viene inquadrato, si dissocia immediatamente dalla situazione, affermando: “Io non l’ho mai cercata”. A questo punto, Maria De Filippi inizia a sospettare che Umberto stia cercando di nascondere un passato complicato. Le chiede: “Ma tu hai mai avuto due piedi in una scarpa?” e lui, un po’ titubante, risponde: “Qualche volta”. Questa risposta rivela che la situazione non è semplice come sembra.

La narrazione prosegue con il racconto della notte trascorsa insieme al Monte Pellegrino e della loro relazione, che si interrompe a causa del fidanzamento ufficiale di Umberto con la figlia di un maresciallo. Umberto cerca di difendersi, affermando che Pina fosse a conoscenza della sua situazione: “Lei lo sapeva, c’era un accordo”. Tuttavia, in studio scoppia il caos, con Pina che nega le affermazioni di Umberto. Maria De Filippi indaga ulteriormente e scopre che Umberto è diventato Maresciallo, ha sposato la figlia del maresciallo e ha avuto due figli.

Quando Umberto viene interrogato sulla gelosia della moglie, risponde con distacco: “Venne a sapere di questa storia, poi l’ho tranquillizzata, mi sono trasferito prima a Salerno e poi a Napoli, ormai è acqua passata”. Non oppone resistenza all’idea di rivedere Pina, chiarendo che sarebbe stato solo un saluto amichevole.

Pina, prima di far aprire la busta, vuole avere l’ultima parola: “Maria, volevo dire al signor Umberto Bocola che sono venuta qui senza pretese, anche perché è diventato solo Maresciallo, non è nemmeno milionario…”. Le sue parole scatenano le risate del pubblico, e aggiunge: “Ho raggiunto la pace dei sensi, la moglie può stare tranquilla”. Quando la busta viene aperta, il saluto tra i due è cordiale, ma Pina sembra più entusiasta per il trattamento ricevuto dalla redazione di C’è posta per te che per l’incontro con Umberto.