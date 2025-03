Un’adolescente rimasta appesa a una linea elettrica per la gamba rotta dopo un incidente d’auto racconta il momento in cui pensava di aver “finito”

Un’adolescente ha raccontato il momento in cui ha pensato di essere arrivata alla fine dopo un devastante incidente stradale.

Kennedy Littledike, una ragazza di Nampa, nello Stato dell’Idaho (USA), è sopravvissuta a un incidente potenzialmente mortale mentre stava guidando insieme a due amici.

L’incidente è avvenuto appena due giorni dopo la rottura con il suo ragazzo. I suoi amici più stretti l’avevano convinta a fare qualcosa di divertente per distrarsi dopo la separazione.

Le avevano proposto di fare un giro in macchina fino a una montagna vicina, parcheggiare alla base e fare un’escursione per ammirare il tramonto.

Il tragico ritorno a casa

Il trio riuscì a godersi il tramonto senza problemi. Ma poco dopo essere ripartiti per tornare a casa, Kennedy iniziò a piangere di nuovo. La sua emotività prese il sopravvento e perse il controllo della macchina.

L’auto sbandò verso sinistra e, nel tentativo di correggere la traiettoria, iniziò a capovolgersi e a ribaltarsi ripetutamente.

Nessuno di loro indossava la cintura di sicurezza, e questo li fece essere tutti sbalzati fuori dal veicolo.

La ragazza di 19 anni ha raccontato il suo stato di salute attuale durante un’intervista con Inside Edition su YouTube:

“Non ero a terra. In realtà ero appesa al cavo dell’alta tensione per la mia gamba rotta, quindi tutti e tre siamo stati sbalzati fuori dall’auto e io sono rimasta lì, sospesa in aria.”

“Nel momento in cui sono stata sbalzata fuori, il mio braccio si è completamente staccato, era rimasto attaccato solo tramite la pelle sulla mia schiena. E il mio femore si era spezzato sul filo dell’alta tensione, restando sospeso davanti al mio viso.”

Un miracolo inaspettato

Kennedy ha spiegato che non ha perso molto sangue perché il cavo elettrico aveva praticamente bloccato l’arteria principale della gamba, mentre lo shock elettrico aveva cauterizzato l’arteria principale del braccio.

Nonostante questo, stava ancora soffocando con il proprio sangue.

Quando le autorità hanno dovuto interrompere l’alimentazione elettrica del cavo per liberarla, il processo di salvataggio è durato oltre un’ora.

“Ricordo che uno dei soccorritori mi ha semplicemente afferrato la gamba e ha dovuto estrarla dal filo. Ho visto il mio corpo cadere come un peso morto sulla barella.”

Durante il salvataggio, i medici hanno dovuto rimettere a posto l’osso della gamba spezzato.

Kennedy ha saputo in seguito che aveva urlato per tutto il tempo durante il salvataggio, ma non appena è stata caricata sulla barella, è caduta in uno stato di completo silenzio.

“Penso sia difficile per me capire fino in fondo cosa sia successo. Non so se l’ho detto solo nella mia mente o se l’ho detto davvero,” ha spiegato.

“Ma ricordo di aver pensato: ‘Grazie per aver provato a salvarmi, ma credo che per me sia finita.’ E poi ho chiuso gli occhi, pronta a lasciarmi andare.”

La preghiera del padre

Il padre di Kennedy è arrivato poco dopo sul luogo dell’incidente. Si è inginocchiato accanto a lei e ha iniziato a pregare per la sua vita.

Nonostante i soccorritori gli avessero detto che la situazione era critica e che sua figlia probabilmente non ce l’avrebbe fatta, lui ha baciato la sua fronte e l’ha benedetta.

Kennedy è stata trasportata d’urgenza con l’elicottero presso l’Università dello Utah, dove ha appreso l’entità delle sue ferite.

“Mi hanno detto che avevo rotto il femore, l’omero, la clavicola e avevo una grave lesione del plesso brachiale. La mia gamba era stata praticamente dilaniata dal filo.”

L’amputazione inevitabile

I medici non sono riusciti a salvare la gamba di Kennedy. Hanno eseguito cinque interventi di amputazione nel tentativo di salvarne il più possibile, per facilitarne la futura mobilità e il recupero.

“Hanno provato ad amputarla all’altezza del ginocchio, ma il processo è stato complicato perché l’osso era stato fratturato troppo in alto. La gamba continuava a deteriorarsi, quindi hanno dovuto tagliarne sempre di più.”

“In totale, ho subito 21 interventi chirurgici per rimettere insieme tutto.”

Sorprendentemente, i due amici di Kennedy sono sopravvissuti senza subire amputazioni, ma Kennedy ha dovuto affrontare la perdita di una gamba—un’esperienza devastante per una ragazza di 16 anni.

Gratitudine nonostante tutto

Nonostante tutto, Kennedy è profondamente grata per essere sopravvissuta e per l’esperienza vissuta.

“Ci è voluto molto tempo per riprendermi, ma adesso uso questa esperienza per ispirare gli altri. Sono diventata una speaker motivazionale e condivido la mia storia per aiutare chi sta affrontando momenti difficili.”

“Rifarei tutto da capo solo per provare la soddisfazione di sapere che la mia storia ha fatto la differenza nella vita di qualcuno.”

Oggi, Kennedy è una fonte di ispirazione per molte persone, dimostrando che la forza e la resilienza possono nascere anche dalle esperienze più drammatiche.