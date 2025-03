Siracusa, incidente frontale tra autobus e camion: 3 operai perdono la vita, 7 feriti di cui 4 gravi

Un tragico incidente si è verificato oggi intorno alle 14 sulla Statale 194, nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa. Un violento scontro frontale tra un pulmino a nove posti e un camion ha portato alla morte di tre persone, tutte originarie di Adrano. Le vittime sono Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Lanza, 54 anni, e Salvatore Pellegriti, 56 anni. Inoltre, altre sette persone sono rimaste ferite, quattro delle quali versano in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, il pulmino stava trasportando un gruppo di braccianti agricoli e operai, il più giovane dei quali era proprio Lucchese. I lavoratori erano di ritorno a casa dopo una giornata di lavoro nei campi di agrumi a Francofonte. L’incidente è avvenuto in contrada Cannellazza, ma le cause esatte dello scontro sono ancora da accertare.

Il conducente del camion ha subito delle fratture, mentre il guidatore del pulmino è rimasto miracolosamente illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno immediatamente trasportato i feriti negli ospedali più vicini. Anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sono stati chiamati per gestire la situazione e condurre i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

In seguito al grave incidente, la Statale 194 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Le autorità competenti stanno indagando sulle possibili cause dello scontro, non escludendo l’ipotesi di una distrazione o di un malore del conducente del camion.

L’incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, con molti che si sono uniti nel cordoglio per le vittime. Le famiglie delle persone coinvolte stanno vivendo un momento di grande dolore, e il supporto della comunità sarà fondamentale nei prossimi giorni.

Le indagini proseguono per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Gli inquirenti stanno analizzando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona, che potrebbero fornire informazioni cruciali per ricostruire quanto accaduto.

Il sindaco di Carlentini, in una nota, ha espresso il suo profondo rammarico per la perdita di vite umane e ha invitato la popolazione a prestare maggiore attenzione alla guida, specialmente in strade che possono presentare rischi. La sicurezza stradale rimane una priorità per le autorità locali, che stanno valutando misure aggiuntive per prevenire futuri incidenti.

Mentre le famiglie delle vittime e dei feriti attendono notizie dai medici, la comunità di Adrano si unisce nel dolore per la perdita di tre dei suoi membri. La speranza è che le indagini possano portare a una maggiore consapevolezza riguardo la sicurezza stradale e che tragedie simili possano essere evitate in futuro.