Come finisce La rivincita delle bionde

“La rivincita delle bionde” (Legally Blonde, 2001) si conclude con una vittoria per Elle Woods (interpretata da Reese Witherspoon), sia dal punto di vista legale che personale.

Durante il processo per l’omicidio di Hayworth Windham, Elle riesce a smascherare la vera colpevole grazie alla sua conoscenza della moda e della cura personale. La chiave per risolvere il caso è il fatto che Chutney Windham, la figlia di Hayworth, aveva dichiarato di essere sotto la doccia al momento dell’omicidio. Tuttavia, Elle capisce che è impossibile perché Chutney aveva appena fatto una permanente, e lavare i capelli subito dopo avrebbe rovinato il risultato. Questo dettaglio fa crollare la sua testimonianza, e Chutney confessa di aver ucciso per errore il padre, pensando che fosse la matrigna.

Con il caso risolto, Elle guadagna il rispetto dei suoi compagni di corso e dei professori di legge. Si libera definitivamente dall’influenza dell’ex fidanzato Warner, che alla fine cerca di tornare da lei, ma lei lo rifiuta con sicurezza.

Il film si chiude con la cerimonia di laurea ad Harvard, dove Elle tiene il discorso di chiusura. Viene rivelato che:

Elle si è fidanzata con Emmett (il giovane avvocato che l’ha sempre sostenuta).

Warner si è laureato senza onore e senza prospettive future.

Paulette (l’amica di Elle) ha sposato il fattorino Kyle, con cui ha avuto un bambino.

Elle conclude il suo discorso con un messaggio di incoraggiamento sull’importanza di seguire i propri sogni e di rimanere fedeli a se stessi. 👩‍⚖️💖