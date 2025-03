Tragedia ad Asti: una dodicenne cade dal quinto piano, lotta tra la vita e la morte

Nella serata di ieri, un tragico incidente ha scosso il quartiere popolare Torretta, situato nella periferia ovest di Asti. Una ragazzina di soli 12 anni è precipitata dal quinto piano dell’appartamento in cui viveva, in via Turati. Le circostanze che hanno portato a questa drammatica caduta sono ancora oggetto di indagine.

La giovane è stata trovata priva di coscienza sul marciapiede sottostante, in condizioni disperate. L’intervento del 118 è stato immediato, ma ha dovuto affrontare notevoli difficoltà a causa della tensione tra i presenti. Gli operatori sanitari hanno lavorato con urgenza per stabilizzare la dodicenne, prima di trasferirla d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cardinal Massaia. Qui, è stata ricoverata in terapia intensiva, con prognosi riservata. Secondo le informazioni disponibili, la bambina ha riportato gravi traumi e numerose fratture, e attualmente le sue condizioni sono critiche.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che al momento della caduta, la ragazza si trovasse da sola nell’appartamento. La famiglia di origine straniera viveva in quella casa, ma le dinamiche esatte dell’incidente rimangono poco chiare. Non si esclude alcuna ipotesi, che va da un tragico incidente a un gesto volontario. La polizia sta attualmente investigando per raccogliere testimonianze e analizzare gli elementi utili a ricostruire l’accaduto.

L’attenzione della comunità si concentra ora sulla salute della giovane, mentre i genitori e i familiari attendono notizie sulle sue condizioni. La situazione ha suscitato preoccupazione e tristezza tra i residenti del quartiere, che si sono uniti in preghiera e sostegno per la ragazza e la sua famiglia.

La Questura di Asti è attivamente coinvolta nell’indagine e sta cercando di chiarire ogni aspetto della vicenda. Gli agenti stanno esaminando la scena dell’incidente e raccogliendo informazioni da chi potrebbe aver assistito alla caduta. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di una rapida e accurata indagine per comprendere le cause di questo tragico evento.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, la comunità di Asti rimane in apprensione, sperando in un miglioramento delle condizioni della giovane. La vicenda ha messo in luce le fragilità e le difficoltà che molte famiglie possono affrontare, specialmente in un contesto di vita complesso come quello di un quartiere popolare.

La notizia di questo incidente ha rapidamente fatto il giro dei social media, suscitando reazioni di shock e solidarietà. Molti utenti hanno condiviso messaggi di incoraggiamento per la ragazza e la sua famiglia, sottolineando l’importanza di restare uniti in momenti così difficili.