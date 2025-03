Addio a Nadia Cassini, il marito rivela: “Kassandra non c’era, un malore l’ha costretta a restare a casa”

Questa mattina si sono tenuti i funerali di Nadia Cassini, l’attrice italiana scomparsa mercoledì 19 marzo all’età di 76 anni a causa di una malattia. Durante il collegamento con il programma La Volta Buona, il marito Giuseppe Surfaro ha rivelato che la figlia di Nadia, Kassandra Voyagis, ha avuto un malore e ha scelto di non partecipare alla cerimonia, preferendo tornare a casa per riposarsi.

L’inviato di La Volta Buona ha aperto il collegamento informando Caterina Balivo dell’assenza di Kassandra: “Non si è sentita molto bene in questa giornata, ha avuto un piccolo malore e ha preferito riposarsi a casa e abbiamo rispettato la sua volontà”, ha dichiarato il giornalista. Questa informazione è stata confermata anche da Giuseppe Surfaro, che ha espresso il suo dolore per la perdita della moglie.

Giuseppe ha dedicato un commovente ricordo alla sua compagna di vita, descrivendola come “una donna particolarissima, con la quale non ci si sarebbe mai potuto annoiare”. Ha continuato dicendo: “Alla quale sono stato per 23 anni sposandola, pur essendo contrario alla pratica nel matrimonio in quanto ritengo che tra un uomo e una donna i rapporti siano di mente e di cuore e non di carte bollate. Con Nadia è stata una cosa lunghissima di 23 anni e mai noiosa, sempre diversa, non finiva mai di sorprendere”.

Nei giorni precedenti, Kassandra Voyagis aveva condiviso un messaggio toccante su Instagram per omaggiare la madre, un’icona della commedia sexy italiana degli anni ’70 e ’80. La figlia ha postato una foto che le ritrae insieme, accompagnata dalla didascalia: “Riposa in Pace mamma. Il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio, la nostra ultima foto insieme quest’estate. 18 marzo 2025, Reggio Calabria“.

La scomparsa di Nadia Cassini ha suscitato una grande emozione tra i suoi fan e il pubblico, che la ricordano per il suo contributo al mondo dello spettacolo. La sua carriera, caratterizzata da ruoli memorabili e da una personalità vivace, ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare italiana.

La notizia della sua morte ha colpito non solo la famiglia, ma anche numerosi colleghi e amici del mondo dello spettacolo, che hanno voluto esprimere il loro cordoglio e la loro ammirazione per l’attrice. In molti hanno condiviso ricordi e aneddoti, sottolineando l’impatto che Nadia ha avuto sulle loro vite e sulla scena cinematografica italiana.

Il funerale si è svolto in un’atmosfera di grande commozione, con amici e familiari riuniti per rendere omaggio a una donna che ha vissuto la sua vita con passione e dedizione. Giuseppe Surfaro, visibilmente provato, ha voluto ricordare non solo la moglie, ma anche la madre della sua unica figlia, sottolineando l’importanza di Nadia nella loro vita familiare.

La comunità di Reggio Calabria, città natale di Nadia, ha dimostrato il suo affetto e rispetto, partecipando in massa alla cerimonia funebre. Questo gesto ha evidenziato il legame profondo che Nadia Cassini aveva con la sua terra e con le persone che la circondavano.