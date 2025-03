Addio a Nennella, l’icona di pizza e pasta e patate dei Quartieri Spagnoli

La scomparsa di Concetta Cocozza, conosciuta affettuosamente come “Nennella”, segna un triste capitolo nella storia della gastronomia napoletana. A 86 anni, Nennella ha dedicato la sua vita alla cucina, osservando con passione i clienti che si avvicendavano per gustare i piatti tipici nei vicoli vibranti dei Quartieri Spagnoli. La sua storia è stata paragonata a quella della “donna Cuncetta”, cantata dal celebre artista Pino Daniele, simbolo di una tradizione culinaria che ha attraversato generazioni.

Fin dai suoi inizi nel Dopoguerra, Nennella ha lavorato in una piccola pizzeria situata tra corso Vittorio Emanuele e via Toledo, diventando un punto di riferimento per la comunità locale. La sua carriera ha rappresentato non solo un impegno personale, ma anche un’eredità per i suoi figli e nipoti, che oggi gestiscono vari locali di cucina napoletana, contribuendo alla vivacità gastronomica della città e attirando turisti da tutto il mondo. La Trattoria Nennella, fondata nel 1949, è diventata famosa non solo per la sua offerta di piatti tradizionali, ma anche per l’atmosfera vivace e coinvolgente che caratterizza ogni pasto.

La famiglia Vitiello ha condiviso un messaggio di cordoglio sui social media, esprimendo il loro dolore per la perdita: “Perché un posto per te ci sarà sempre. Oggi viene a mancare la storia di Napoli, e lo urliamo con orgoglio, sì, perché tu hai fatto tanto per questa città. E noi non possiamo fare altro che ricordarti e portare avanti la nostra tradizione.”

I funerali di Concetta Cocozza, vedova Vitiello, si svolgeranno sabato 22 marzo alle ore 9.30 nella chiesa di Santa Maria della Mercede in piazza Montecalvario a Napoli. In segno di lutto, la trattoria rimarrà chiusa oggi e domani, mentre nei Quartieri Spagnoli ci sarà silenzio, senza musica né la consueta “ammuina” del weekend.

La Trattoria Nennella, aperta fin dalla fine degli anni Quaranta, ha rappresentato un pilastro della cucina tradizionale partenopea. Nel 2023, la trattoria ha lasciato la storica sede di vico Lungo Teatro Nuovo per trasferirsi in piazza Carità, a pochi passi dai Quartieri Spagnoli, ma mantenendo intatta la sua identità. Il ristorante è rinomato per il suo menù semplice, che include selezioni di primi, secondi, frutta e dolci tipici. Tuttavia, ciò che distingue Nennella da altri locali è l’interazione giocosa e coinvolgente con i clienti, che rende ogni visita un’esperienza unica. Durante le serate e i pranzi, i camerieri intrattengono gli avventori, trasformando il pasto in un vero e proprio spettacolo popolare.

Uno dei piatti più celebri del ristorante è la pasta e patate con la provola, un classico della tradizione napoletana molto richiesto dai clienti. Un altro aspetto caratteristico di Nennella è l’assenza di prenotazioni; chi desidera mangiare deve mettersi in fila e attendere il proprio turno, un segno della popolarità del locale.