Bianca Balti compie 41 anni: gli auguri speciali di Matilde e una torta davvero fuori dal comune

Il 19 marzo, Bianca Balti ha celebrato il suo 41esimo compleanno, ricevendo auguri speciali dalla figlia Matilde e una sorpresa inaspettata dalle amiche. La modella, tornata da un intenso mese di impegni lavorativi in Europa e altrove, ha condiviso con i suoi follower su Instagram i momenti salienti della sua giornata. In particolare, un’amica, Rachel Zeilic, ha preparato per lei un’insolita torta di compleanno: una teglia di lasagna decorata con candeline. “Le lasagne di compleanno battono sempre la torta di compleanno,” ha scritto Zeilic, immortalando il momento che Balti ha poi ricondiviso sul suo profilo.

In aggiunta alla sorpresa culinaria, la figlia Matilde ha voluto rendere omaggio a sua madre con un pensiero affettuoso sui social. Ha pubblicato una foto di quando era ancora una bambina, in cui Bianca la tiene tra le braccia, accompagnata dalla didascalia: “Buon compleanno alla miglior mamma.”

Pochi giorni prima di festeggiare, Bianca Balti aveva fatto sapere di essere tornata a casa a Los Angeles e che, a breve, avrebbe iniziato una nuova terapia per combattere il tumore alle ovaie diagnosticato lo scorso settembre. La modella ha rivelato di dover affrontare un trattamento con inibitori PARP, che agiscono bloccando l’enzima PARP, utile nella riparazione del DNA danneggiato, portando così alla morte delle cellule tumorali. “Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazioni del gene BRCA come il mio,” ha spiegato Balti in una delle sue storie su Instagram.

La terapia richiederà un periodo di riposo di almeno tre settimane, durante il quale il medico monitorerà l’andamento del trattamento. In un tono leggero, Bianca ha commentato: “Non ne ho proprio voglia (ma me la faccio venire),” mostrando la sua determinazione a proseguire nonostante le difficoltà.

Il compleanno di Bianca Balti è stato un momento di celebrazione e riflessione, non solo per i festeggiamenti, ma anche per il percorso difficile che sta affrontando. La sua resilienza e il supporto della famiglia e degli amici sono elementi fondamentali in questo momento della sua vita. La modella ha dimostrato di saper affrontare le sfide con un sorriso, condividendo la sua esperienza con i fan e incoraggiando altri a fare lo stesso.

La comunità dei fan di Bianca ha risposto con affetto e sostegno, esprimendo il proprio incoraggiamento attraverso messaggi di solidarietà e affetto sui social media. Questo supporto è particolarmente importante in un periodo così delicato, in cui la salute e il benessere sono al centro delle sue preoccupazioni.

Mentre si prepara a iniziare il nuovo trattamento, Bianca Balti continua a essere un’icona di forza e determinazione. La sua storia non è solo quella di una modella di successo, ma anche di una donna che affronta le difficoltà con coraggio e positività. La sua esperienza può servire da esempio per molti, mostrando che anche nei momenti più bui è possibile trovare la luce e il sostegno di chi ci circonda.