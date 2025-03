Due amici perdono la vita a 20 anni: dramma sulla strada degli Alburni

Un grave incidente stradale ha avuto luogo ieri sera, venerdì 21 marzo 2025, attorno alle ore 22:00, sulla Strada Statale 166 degli Alburni, nei pressi di Roccadaspide, in provincia di Salerno. Due auto, un’Audi A3 e un’Alfa Romeo 147, si sono scontrate frontalmente, causando la morte di due giovani ventenni. Le vittime sono Luca Minella, 25 anni, cameriere, deceduto sul colpo, e Samuel Auricchio, 24 anni, benzinaio, che è morto poco dopo il trasporto in ospedale.

Il violento impatto ha lasciato un altro giovane gravemente ferito. I dettagli riguardanti la dinamica dell’incidente sono ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini necessarie. Secondo le prime ricostruzioni, una delle vetture proveniva da Capaccio Paestum e avrebbe impattato con l’altra auto che stava uscendo da una traversa. L’impatto è stato descritto come estremamente violento, con entrambe le vetture che hanno subito danni significativi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate delle auto. Anche le ambulanze del 118 sono arrivate rapidamente per fornire assistenza. Purtroppo, per Luca Minella non c’è stato nulla da fare; il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. Gli altri feriti, tra cui un 28enne di Cava de’ Tirreni, sono stati medicati e trasportati in ospedale. La prognosi per quest’ultimo resta riservata.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, che ora si unisce nel lutto per la perdita di due giovani vite. Le autorità competenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Gli investigatori stanno esaminando i veicoli coinvolti e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la sequenza degli eventi.

La SS 166 degli Alburni è una strada frequentata, e questo incidente evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. La comunità di Roccadaspide e le aree circostanti sono ora in attesa di chiarimenti sulla dinamica dell’incidente, mentre i familiari delle vittime affrontano un dolore incommensurabile.

Nel frattempo, le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio per le famiglie colpite da questa tragedia. È un momento difficile per tutti, e si stanno organizzando iniziative per supportare i familiari delle vittime e promuovere la sicurezza stradale nella zona.

La notizia dell’incidente ha suscitato una forte reazione sui social media, dove amici e conoscenti delle vittime hanno condiviso messaggi di condoglianze e ricordi affettuosi. La comunità si sta unendo per onorare la memoria di Luca Minella e Samuel Auricchio, due giovani che avevano ancora tanto da vivere.

Le indagini proseguono e si spera che possano fornire risposte alle domande rimaste aperte riguardo a questo tragico incidente. La sicurezza stradale deve rimanere una priorità per prevenire futuri eventi simili e garantire che le strade siano sicure per tutti.