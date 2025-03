Il curioso consiglio del Cardinale Fernandez: ‘Papa Francesco deve riscoprire come parlare!

Il cardinale Victor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, ha rilasciato dichiarazioni riguardo alla salute di Papa Francesco durante la presentazione del libro “Viva la poesia”, curato da padre Antonio Spadaro per le edizioni Ares. Secondo Fernández, il Papa sta bene, ma l’uso di ossigeno ad alti flussi ha causato secchezza, rendendo necessario un periodo di adattamento per tornare a parlare normalmente. “Il suo stato di salute generale è invariato,” ha aggiunto.

Quando gli è stato chiesto se il Pontefice potrà essere presente in Vaticano per le celebrazioni pasquali, Fernández ha risposto che il rientro è possibile, ma i medici desiderano essere completamente certi della sua condizione. “Lui è convinto di voler dedicare il tempo che gli resta agli altri, senza risparmiarsi,” ha commentato il cardinale, sottolineando la determinazione del Papa nel continuare il suo ministero.

Fernández ha anche rivelato che Papa Francesco inizialmente era riluttante a farsi ricoverare, e che è stato convinto da amici intimi. “Non so che parole abbiano usato…” ha scherzato, aggiungendo che il Papa rimane un gesuita d’altri tempi, un uomo forte capace di trovare significato anche nei momenti più difficili. “Adesso comincia una nuova tappa e lui è un uomo di sorprese. Avrà imparato tante cose in questo mese,” ha affermato.

Il cardinale ha espresso ottimismo riguardo al futuro del Papa, affermando che “dalla galera verrà fuori e dopo questo tempo difficile sarà fecondo per la Chiesa e per il mondo.” Quando gli è stato chiesto se tra le sorprese future potessero esserci le dimissioni, Fernández ha risposto: “Non credo veramente, quello no,” esprimendo fiducia nella continua leadership del Pontefice.

In Vaticano, il concetto di “reimparare a parlare” è legato alla necessità di dosare meglio l’aria quando l’ossigenazione è ridotta. Questo processo è fondamentale per articolare parole e frasi in modo efficace. La fisioterapia respiratoria gioca un ruolo importante in questo recupero. Sono stati osservati segnali positivi, come la sospensione notturna della ventilazione meccanica e la riduzione dell’ossigeno somministrato durante il giorno, indicativi di un miglioramento della condizione del Papa.

Nel frattempo, padre cappuccino Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, ha aperto questa mattina la prima Predica di Quaresima per la Curia nell’Aula Paolo VI, dedicando un pensiero al Pontefice. “Rivolgiamo un caro saluto al Santo Padre, che non può ancora essere qui con noi – speriamo possa esserlo presto – e continuiamo ad assicurargli le nostre preghiere,” ha affermato.

La salute di Papa Francesco continua a essere monitorata con attenzione, e la comunità cattolica si unisce in preghiera per il suo rapido recupero. La determinazione del Pontefice e il supporto dei medici e dei suoi collaboratori sono elementi chiave nella sua convalescenza. La speranza è che possa tornare presto a guidare la Chiesa, continuando la sua missione di servizio e di amore verso gli altri.