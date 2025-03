Militare condannato: bastonate ai figli, tra cui un bambino con disabilità

Un caso di violenza familiare ha scosso la comunità, coinvolgendo un uomo di 47 anni, militare dell’Esercito, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei loro sei figli, tra cui un bambino con disabilità. La situazione di abuso e terrore che la famiglia ha vissuto è emersa nel corso di un processo, portando alla condanna dell’uomo a quattro anni e mezzo di reclusione.

La relazione tra il militare e la sua compagna è iniziata nei primi anni 2000, con il primo figlio nato nel 2008 e l’ultimo nel 2019. Tuttavia, le prime manifestazioni di violenza si sono verificate dopo il 2010. Come riportato dal Corriere della Sera, nel 2015 l’uomo ha iniziato a proferire insulti alla moglie, dicendole: “Non sai fare la madre, sei un’irresponsabile”. Questo episodio ha segnato un punto di non ritorno nella loro relazione, dando inizio a un ciclo di abusi sempre più gravi.

Il padre ha cominciato a pretendere che i bambini svolgessero le faccende domestiche. In caso di rifiuto, la punizione era violenta: i bambini venivano picchiati con un bastone. Il figlio maggiore è stato il primo a subire le conseguenze di questa violenza: è stato colpito per un buco su una felpa nuova e picchiato per aver mangiato della Nutella. Un episodio particolarmente scioccante si è verificato nel 2020, quando i bambini sono stati trovati a giocare in camera dopo che il padre aveva vietato loro di farlo. Il figlio maggiore ha subito un pugno in faccia come punizione.

Le violenze non si limitavano solo ai bambini. La moglie è stata vittima di aggressioni fisiche e psicologiche. In un’occasione, l’uomo è salito sul torace della moglie per costringerla a dirgli che l’amava. In questa circostanza, uno dei figli ha tentato di difendere la madre, saltando addosso al padre. Tuttavia, il suo gesto ha portato a ulteriori violenze, con il padre che ha reagito picchiandolo.

In un altro episodio, l’uomo ha chiesto alla moglie di risposarlo, cercando di ricominciare la loro relazione. Al rifiuto della donna, ha reagito afferrandole la testa con tale violenza da provocarle un ematoma al labbro. Questi eventi hanno condotto la donna a denunciare il marito, portando l’intera vicenda davanti alla giustizia.

La condanna del militare è stata pronunciata dalla quinta sezione del tribunale, evidenziando la gravità delle accuse di maltrattamenti. La sentenza rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza domestica, un fenomeno che continua a colpire molte famiglie in tutto il paese. Le autorità e le associazioni che si occupano di tutela delle vittime di violenza domestica hanno accolto con favore la condanna, sottolineando l’importanza di dare voce a chi vive situazioni di abuso.

La vicenda ha messo in luce anche la necessità di un intervento tempestivo e coordinato per proteggere le vittime e garantire loro il supporto necessario. Le forze dell’ordine sono state fondamentali nel raccogliere le prove e nel garantire che la denuncia della donna fosse presa sul serio.