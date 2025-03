Mortale aggressione nel Trapanese: cane uccide una donna, ferite troppo gravi

Nella serata di venerdì 21 marzo, una tragedia ha colpito la comunità di Petrosino, in provincia di Trapani, dove Erina Licari, una donna di 62 anni, ha perso la vita a causa delle ferite riportate durante un’aggressione da parte di un cane. L’incidente è avvenuto nei pressi della sua abitazione, non lontano dallo stadio comunale, in una zona compresa tra via Trapani e viale Mediterraneo.

Secondo le prime ricostruzioni, Erina, mentre si trovava all’esterno della sua casa con il suo cagnolino, è stata attaccata dall’animale. I morsi inflitti dal cane sono stati così gravi che i soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A trovare il corpo della donna, ferito e straziato, sono stati il marito e il figlio, che hanno assistito a una scena devastante.

Immediati sono stati gli interventi delle forze dell’ordine. La polizia, coordinata dalla Procura di Marsala, ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’aggressione. Gli inquirenti stanno cercando di determinare se il cane coinvolto fosse un randagio o se appartenesse a qualcuno, ma fosse stato lasciato libero. Inoltre, si sta indagando su una possibile motivazione per l’attacco: si ipotizza che Erina possa essere intervenuta per difendere il suo cagnolino da un cane di dimensioni maggiori.

Il problema dei cani randagi e degli animali domestici lasciati senza museruola non è nuovo in alcune località della Sicilia. In particolare, a Marsala, di cui Petrosino era una frazione fino al 1980, si sono verificati diversi episodi di aggressioni da parte di cani. Uno degli ultimi eventi risale allo scorso agosto, quando un gruppo di nove cani randagi ha attaccato alcuni runner che si stavano allenando lungo la strada litoranea che collega Marsala a Petrosino. Sebbene non siano stati feriti, uno degli atleti è caduto nel tentativo di sfuggire all’assalto.

Altri incidenti si sono verificati nel gennaio 2023, quando una giovane avvocata è stata azzannata alle gambe lungo il lungomare ex Salinella di Marsala, necessitando di oltre trenta punti di sutura. Nel settembre 2019, un uomo di 43 anni è stato aggredito da un cane randagio nei pressi del porto di Marsala, e poco prima, un’anziana di Strasatti, una borgata confinante con Petrosino, ha subito ferite gravi che hanno richiesto più di sessanta punti di sutura.

In aggiunta, nel 2019 e nel 2022, branchi di cani randagi hanno causato danni significativi anche agli allevamenti di pecore nella zona. La città di Marsala dispone di un canile municipale, recentemente affidato a privati, che si occupa della gestione degli animali randagi.

La morte di Erina Licari ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di interventi più efficaci per prevenire simili tragedie. La comunità locale è scossa dall’accaduto e chiede misure più severe per garantire la sicurezza dei cittadini e il benessere degli animali. L’episodio ha messo in luce la vulnerabilità delle persone, in particolare degli anziani, nei confronti di cani aggressivi e randagi.