Tragedia sul traghetto: Aurora Bellini, 19 anni, perde la vita dopo una serata in discoteca. I funerali a Grosseto lunedì

Aurora Bellini, una giovane studentessa di 19 anni, ha perso la vita nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo mentre tornava da una serata in discoteca con gli amici. L’incidente è avvenuto a bordo del traghetto “Cruise Bonaria”, che navigava a 40 miglia nautiche da Capri. La ragazza è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava nel bagno della sua cabina. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei compagni di classe, Aurora è deceduta poco dopo, durante il trasporto verso la terraferma.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Ieri si è svolta l’autopsia e sono stati effettuati i test tossicologici, come previsto dalla prassi. Le indagini si stanno concentrando sulla ricostruzione delle ultime ore di vita della ragazza, che, come dichiarato dal padre nei giorni scorsi, non soffriva di alcuna patologia preesistente. Dopo l’esame autoptico, la salma è stata restituita alla famiglia per le esequie.

Tra le ipotesi circolate subito dopo il decesso, c’è quella che Aurora possa essere stata colpita da un infarto. I funerali si svolgeranno lunedì a Grosseto, in Toscana. La giovane era originaria di Batignano, un comune in provincia di Grosseto, dove viveva con i genitori e la sorella gemella. Frequentava il quarto anno dell’istituto per geometri “Manetti Porciatti” di Grosseto e si trovava sul traghetto per una gita scolastica diretta in Sicilia.

La notizia della sua prematura scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Batignano, che si è unita nel lutto e nel dolore della famiglia. In segno di rispetto, molti negozi hanno chiuso le saracinesche. Anche le istituzioni locali hanno espresso il loro cordoglio per la tragica perdita.

I funerali di Aurora Bellini si terranno lunedì 24 marzo alle ore 15:00 presso la Chiesa di Batignano. Domani è previsto il rientro del feretro in Toscana, e sarà aperta la camera ardente fino alle esequie. I genitori della ragazza si sono recati in Campania e torneranno a casa insieme alla salma della figlia. L’esame autoptico è stato effettuato ieri, venerdì 21 marzo 2025, presso l’ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, che ha proceduto per rogatoria.

Secondo le prime informazioni emerse, il decesso sarebbe avvenuto dopo una serata trascorsa in discoteca. I risultati degli accertamenti clinici e dei test tossicologici sono attesi entro dieci giorni. La comunità si sta preparando a dare l’ultimo saluto a Aurora, una giovane che aveva ancora tutta la vita davanti a sé. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra familiari e amici, che ricordano la ragazza come una persona vivace e piena di sogni.

Le indagini della Procura proseguono per chiarire le circostanze esatte della morte di Aurora. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente i dettagli della serata e le testimonianze dei compagni di viaggio, cercando di comprendere se ci siano stati fattori che abbiano contribuito al malore fatale.

La tragedia ha suscitato anche un dibattito più ampio sulla sicurezza a bordo dei traghetti e sull’importanza di garantire un ambiente sicuro per i giovani in viaggio. La comunità di Batignano si unisce nel ricordo di Aurora, che verrà sempre ricordata per la sua energia e il suo sorriso. La speranza è che la sua storia possa servire da monito per altri, affinché si presti maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza, specialmente durante momenti di svago e divertimento.