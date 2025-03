Tre mesi senza tracce di lui, i vicini preoccupati scoprono una tragica verità in salotto

Nessuno aveva più avuto notizie di S.M., un settantenne di Udine, da diversi mesi, fino a oggi, sabato 22 marzo, quando il suo corpo è stato scoperto sul divano della sua casa. I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Urli, al civico 17, dopo che i vicini avevano lanciato l’allerta per la prolungata assenza dell’uomo.

I soccorritori, giunti sul posto, hanno dovuto forzare l’ingresso dell’abitazione. All’interno, hanno rinvenuto il corpo senza vita di S.M., sdraiato sul divano. Sul luogo sono arrivati anche agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi necessari e aperto un’indagine per chiarire la dinamica della morte.

Al momento non ci sono elementi che possano far pensare a una morte violenta. Le prime ipotesi indicano che il decesso possa essere avvenuto per cause naturali diversi mesi fa. L’abitazione, infatti, non mostrava segni di effrazione o situazioni anomale, il che ha portato a escludere l’ipotesi di un intervento esterno.

In seguito alla scoperta del corpo, gli agenti della Polizia di Stato hanno richiesto l’intervento del medico legale per effettuare un primo esame della salma. Saranno gli ulteriori accertamenti a fornire chiarimenti sulla data e sulle circostanze del decesso.

Stando a quanto si apprende, S.M. viveva da solo e da almeno tre mesi non si avevano più notizie di lui. Questo silenzio ha insospettito amici e vicini, che hanno deciso di contattare i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per verificare la situazione.

La vicenda ha messo in evidenza la solitudine di alcune persone anziane e l’importanza di mantenere i contatti con i propri cari e vicini. La scoperta del corpo di S.M. solleva interrogativi sulla necessità di monitorare le condizioni di vita degli individui più vulnerabili, soprattutto in un periodo di crescente isolamento sociale.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato mirano a stabilire con certezza le circostanze del decesso e a garantire che venga fatta chiarezza su quanto accaduto. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze da parte di chi conosceva S.M. e sono in attesa dei risultati dell’esame autoptico, che potrebbe fornire ulteriori informazioni.

In situazioni come questa, è fondamentale che la comunità rimanga vigile e attenta alle persone che potrebbero trovarsi in difficoltà. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine può fare la differenza nel garantire la sicurezza e il benessere degli individui, specialmente quelli più anziani e soli.