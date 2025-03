Dove Cameron parla di Damiano David: “Siamo una coppia come tante, già in pigiama alle 18”

Da quasi due anni, Dove Cameron e Damiano David condividono una relazione che hanno deciso di rendere pubblica. Entrambi non nascondono più i sentimenti che li legano e hanno rilasciato varie dichiarazioni sull’intensità del loro amore. Tuttavia, il percorso per arrivare a questo punto non è stato semplice per Dove, che ha ammesso di aver vissuto a lungo con l’ansia di esporre i propri sentimenti: “Ho vissuto per molto tempo con l’ansia di mostrare agli altri le mie storie, avevo paura di esporre i miei sentimenti”. Durante un’intervista a The Rundown di E! News, ha sottolineato che, nonostante la loro fama, la loro relazione è assolutamente “normale”.

Dove Cameron ha descritto il loro rapporto come uno che si svolge in un contesto quotidiano e riservato. I due partecipano a eventi pubblici, come il Met Gala e il gala annuale Cam For A Cause, che onora la memoria dell’attore Cameron Boyce, amico e collega di Dove in Descendants, scomparso nel luglio 2019. Tuttavia, al di là di questi impegni, la coppia preferisce trascorrere il tempo insieme lontano dai riflettori. “Ci stiamo semplicemente godendo il fatto di essere una coppia normale. Siamo molto riservati – ha rivelato l’attrice a Erin Lim Rhodes su The Rundown di E! News – Preferiamo stare a casa più di ogni altra cosa”. Non è raro che, alle 18, siano già in pigiama per guardare una serie TV: “Stiamo guardando Lost”.

Incontrare Damiano David ha avuto un impatto significativo sulla vita di Dove Cameron. Ha spiegato che la relazione l’ha aiutata a conoscere meglio se stessa e a esplorare nuove possibilità: “Mi ha fatto aprire gli occhi su tutte le possibilità di ciò che avrei potuto essere, sulle tante sfaccettature di me stessa che potevo esplorare e sul fatto che potevo persino essere apprezzata per questo”. La loro relazione è descritta come “sana e felice”, e ha permesso a Dove di riflettere sulle sue esperienze passate in amore. “Guardando indietro, mi rendo conto di quanto sia stato illuminante ripensare alle mie esperienze passate in amore e capire: ‘Wow! Ok, le cose possono essere fatte in modo diverso. Dipendeva tutto dalle circostanze'”.

La vita di coppia di Dove e Damiano si distingue per la loro scelta di mantenere una certa riservatezza, nonostante siano entrambi figure pubbliche. Questo approccio ha permesso loro di costruire una relazione solida, lontana dalle pressioni e dalle aspettative del mondo dello spettacolo. La loro routine quotidiana, che include serate tranquille e momenti di relax, è qualcosa che entrambi apprezzano e desiderano preservare.

La popolarità di Dove Cameron e Damiano David non ha influito sulla loro capacità di vivere una vita normale. La coppia ha trovato un equilibrio tra la vita pubblica e quella privata, consentendo loro di godere appieno della loro relazione. La scelta di passare il tempo insieme a casa, senza la necessità di apparire in pubblico, dimostra quanto sia importante per loro mantenere un senso di normalità.