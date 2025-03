La rivelazione di Sonia Bruganelli: “Ho bisogno di Paolo Bonolis per tutta la vita”

Sonia Bruganelli ha recentemente compiuto 51 anni e ha deciso di fare un bilancio della sua vita personale. Attualmente, l’opinionista televisiva è legata sentimentalmente al ballerino Angelo Madonia. Nel suo passato, ha vissuto un lungo matrimonio con Paolo Bonolis, dal quale ha divorziato più di un anno fa e dal quale ha avuto tre figli. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Bruganelli ha condiviso le sue riflessioni su questo periodo di transizione.

Parlando della sua situazione attuale, Bruganelli ha dichiarato: “Sono in un momento di costruzione ma anche di riflessione. Rifletto soprattutto su cosa vorrei cambiare e cose mantenere nella mia vita per affrontare la costruzione del futuro.” Questa affermazione mette in luce il desiderio di evoluzione e crescita personale che caratterizza la sua attuale fase di vita.

Riguardo al suo rapporto con Angelo Madonia, Bruganelli ha affermato di aver compreso aspetti fondamentali della sua personalità. “Ho capito che sono un animale sociale, totalmente incapace di stare da sola. Ho perennemente bisogno di confronto e, posso dirlo con serenità, anche dell’alterco intorno a me,” ha spiegato. Questo riconoscimento della sua natura sociale sembra aver influenzato positivamente la sua relazione attuale, che considera “adulta” e matura, “come è giusto che sia per due che hanno famiglie alle spalle”.

Bruganelli ha sottolineato il sostegno reciproco che lei e Madonia si offrono, affermando: “Siamo di sostegno e di supporto reciprocamente e continuamente e questo mi rende serena.” Inoltre, ha rivelato di essersi innamorata non solo del suo compagno, ma anche della sua intelligenza e del suo modo di essere. Questo legame sembra rappresentare una nuova fase per Bruganelli, che trova nella relazione un equilibrio e una stabilità emotiva.

Nel corso dell’intervista, Bruganelli ha anche discusso il suo rapporto con Paolo Bonolis, evidenziando come, nonostante la separazione, i due abbiano mantenuto un legame forte e positivo. “È un rapporto sereno e maturo: abbiamo tre figli, che sono e saranno sempre la nostra priorità, e su questo siamo uniti,” ha dichiarato. Questo approccio dimostra una volontà di mantenere un ambiente familiare sano per i loro figli, nonostante le difficoltà personali.

L’opinionista ha descritto Bonolis come un amico fidato, affermando: “Posso dire che siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo un consiglio.” Questa amicizia, secondo Bruganelli, è una prova del grande amore che hanno condiviso in passato e che, sebbene sia cambiato, continua a esistere in una forma diversa. Ha aggiunto: “Credo che la controprova di un grande amore vissuto ci sia proprio quando l’amore finisce.”

In merito alla fine del loro matrimonio, Bruganelli ha chiarito che la separazione è avvenuta “per consecuzione e non per tradimenti”. Ha espresso la sua intenzione di mantenere una relazione positiva con Bonolis, sottolineando: “Voglio avere accanto Paolo, che è il padre dei miei tre figli, per tutta la vita e per fare questo non voglio scheletri nell’armadio.” Questo desiderio di trasparenza e apertura riflette un approccio maturo alla co-genitorialità, fondamentale per il benessere dei loro figli.