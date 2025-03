Papa Francesco si affaccia dal Gemelli: il momento che sta conquistando l’attenzione di tutti

La scena di Papa Francesco che si affaccia dalla finestra dell’ospedale Gemelli a Roma ha portato un senso di sollievo a molti, dopo giorni di preoccupazione per la sua salute. Ricoverato dal 14 febbraio, il Pontefice è stato dimesso oggi, 23 marzo, e tornerà a Santa Marta per un periodo di convalescenza. Prima di lasciare l’ospedale, ha voluto salutare i fedeli affollati nel piazzale, approfittando dell’occasione per impartire una benedizione.

L’apparizione di Papa Francesco è avvenuta a mezzogiorno, un momento tradizionalmente dedicato alla recita dell’Angelus. La sua prima uscita pubblica dopo sei settimane di ricovero ha attirato un gran numero di persone, molte delle quali hanno atteso a lungo per vederlo. Non appena il Pontefice è apparso sul balcone, ha sollevato il pollice in segno di approvazione e ha esclamato: “Grazie a tutti! E vedo questa signora con i fiori gialli, è brava!” La folla ha risposto con entusiasmo, intonando il suo nome e applaudendo.

Dopo il saluto, Papa Francesco è rientrato nell’ospedale per prepararsi a lasciare la struttura. Tuttavia, durante il tragitto verso Santa Marta, si è verificato un imprevisto. Il corteo che accompagnava la Fiat 500L bianca del Pontefice non ha seguito il percorso previsto, imboccando invece un tunnel che conduce verso il Tevere, causando qualche difficoltà alla viabilità. Lungo il percorso, molti fedeli hanno applaudito e salutato il Papa, dimostrando il loro affetto.

Per quanto riguarda lo stato di salute di Bergoglio, l’equipe medica ha tenuto una conferenza stampa il 22 marzo, durante la quale ha fornito aggiornamenti sulle condizioni del Pontefice. I medici hanno comunicato che, sebbene la polmonite bilaterale sia stata superata, Papa Francesco non è ancora completamente guarito da tutti i virus. Hanno spiegato: “Ci vorrà un po’ di tempo.” Fortunatamente, i segni di miglioramento sono evidenti, e il Pontefice continuerà a seguire un programma di fisioterapia per recuperare completamente la voce.

I medici hanno anche sottolineato che Papa Francesco è stato trattato con la stessa attenzione riservata a qualsiasi altro paziente. Hanno dichiarato: “Quando si ha un’infezione grave come quella del Papa, ci sono tanti aspetti che non sono equilibrati, tra questi anche la glicemia che è stata seguita dai diabetologi.” Questo approccio ha permesso di monitorare da vicino la salute del Pontefice durante il ricovero.

Negli ultimi giorni, le condizioni di Bergoglio sono migliorate, e oggi ha mostrato un atteggiamento positivo nel tornare a casa. I medici hanno commentato: “Il suo umore non era dei migliori quando stava tanto male. Abbiamo capito che il peggio era passato quando ha ricominciato a scherzare.” Questo segnale ha rassicurato sia il personale medico che i fedeli che seguono con attenzione la salute del Pontefice.

La presenza di Papa Francesco alla finestra dell’ospedale ha rappresentato un momento di grande emozione per tutti i presenti, simbolizzando non solo il suo recupero, ma anche un legame profondo con i suoi sostenitori. La benedizione impartita dal Pontefice ha rinnovato lo spirito di speranza tra i fedeli, che lo hanno accolto con affetto e entusiasmo.