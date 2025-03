Mio marito mi ha lasciata per la sua capo mentre ero incinta—poi mi ha offerto una casa in cambio di uno dei miei bambini

A sette mesi di gravidanza con dei gemelli, il capo di mio marito mi ha inviato una foto di Eric nel suo letto. Ore dopo, hanno inflitto il tradimento definitivo: mi stava lasciando per lei, e lei voleva uno dei miei bambini in cambio di un alloggio. Poco sapevano di cosa avevo in mente.

Ero molto incinta di gemelli quando la mia vita è crollata.

Stavo piegando delle piccole tutine, sognando nomi per i bambini, quando il mio telefono ha vibrato.

Il mio cuore ha cominciato a battere forte quando ho visto che era un messaggio dal capo di mio marito, Veronica. Ho subito pensato che fosse successo qualcosa di brutto a Eric al lavoro, ma la verità era molto peggiore.

Ho aperto il messaggio, aspettandomi notizie di un incidente, ma ho trovato una foto di Eric, sdraiato in un letto sconosciuto, a torso nudo. Sorridente verso la telecamera.

Se avessi avuto dei dubbi su cosa significasse, la didascalia lo ha reso perfettamente chiaro: “È tempo che tu lo sappia. È mio.”

Le mie mani si sono ghiacciate. I bambini dentro di me hanno calcato, quasi percependo il mio disagio. Eric mi tradiva con il suo capo.

Ho subito chiamato Eric, ma la chiamata è andata direttamente alla segreteria telefonica. Ho continuato a provare, ma nessuna delle mie chiamate andava a buon fine.

A quel punto, sembrava che i gemelli si alternassero nel trattare la mia vescica come un trampolino. Mi sono lentamente abbassata sul divano e ho messo una mano sulla pancia.

“Calma, bambini,” ho mormorato. “La mamma si prenderà cura di voi, sempre. E non importa cosa succeda ora, so che papà… Eric non vi abbandonerà, anche se ha tradito me.”

Non avrei mai potuto immaginare quanto mi sbagliassi.

Quando Eric è tornato a casa dal lavoro quella sera, non era solo.

Veronica è entrata come se fosse padrona di casa. Alta, sicura di sé, vestita con abiti che probabilmente costavano più del nostro affitto. Il tipo di donna che attirava l’attenzione semplicemente respirando.

“Eric… cos’è questo?” Ero in piedi nel soggiorno, fissandoli entrambi, cercando di essere forte anche se non mi sentivo tale.

Eric ha sospirato. “È semplice, Lauren. Sono innamorato di Veronica, quindi ti lascio. Facciamo gli adulti e non facciamo una scenata, ok?”

Le parole mi hanno colpito come colpi fisici. Ognuna è atterrata precisamente dove faceva più male.

“Non puoi essere serio,” ho sussurrato. “Stiamo per avere dei bambini tra due mesi.”

“La vita succede,” ha detto scrollando le spalle. Una scrollata! Come se stesse discutendo un cambiamento nei piani per la cena, non l’abbandono della moglie incinta.

Poi Veronica ha incrociato le braccia, le sue unghie perfettamente curate che tamburellavano contro il suo blazer di design.

“E visto che questo è l’appartamento di Eric, dovrai traslocare entro la fine della settimana.”

Ho visto rosso. “Siete entrambi pazzi? Non ho dove andare! Sto portando i SUOI bambini!”

“Gemelli, giusto?” Ha inclinato la testa, studiando la mia pancia con un freddo calcolo. “O sono tre gemelli? Sei piuttosto… gonfia. Penso di poterti offrire una soluzione.”

Le sue labbra si sono curvate in quello che suppongo pensasse fosse un sorriso. “Ti affitterò una casa e coprirò tutte le tue spese, ma voglio uno dei tuoi bambini.”

Il mio sangue si è gelato. “Cosa?!”

“Vorrei avere un bambino, ma non c’è modo che io faccia questo al mio corpo.” Ha girato un dito verso la mia pancia. “Non riuscirai mai a crescere dei gemelli da sola, quindi questa è una situazione vantaggiosa per entrambe.”

Non potevo credere a quello che stavo sentendo. Questa donna parlava come se stesse parlando di adottare un cucciolo!

“Alzerò il bambino come se fosse mio. Avrà le migliori tate e frequenterà le migliori scuole…” accarezzava il petto di Eric, e lui si è appoggiato al suo tocco. “E tu avrai un tetto sopra la testa. È un affare equo.”

Eric annuiva mentre parlava, come se barattare uno dei nostri bambini fosse ragionevole.

Non riuscivo a respirare. Come osavano cercare di trasformare i miei bambini in pedine da gioco? Volevo cacciarli entrambi, ma mi avevano messo alle corde. Non avevo famiglia o amici stretti a cui rivolgermi.

Ma poi un piano si è formato nella mia mente.

“Non ho altro posto dove andare,” ho sussurrato, forzando le lacrime nei miei occhi. “Accetterò il vostro affare, ma ho una condizione.”

Veronica ha sorriso. “Brava ragazza. Qual è la condizione?”

“Voglio scegliere quale bambino mi dai.” Ho singhiozzato, guardando in basso come se fossi vergognosa. “Dammi solo un po’ di tempo con loro per decidere quale avrà una vita migliore con te.”

Ha scambiato uno sguardo con Eric. Pensavano che fossi sconfitta—potevo vederlo nei loro occhi.

“Va bene,” ha concordato. “Ma non ci mettere troppo. Una volta che nasceranno, prenderemo quello che non vuoi.”

Ho annuito, asciugando una falsa lacrima. “E… un’altra cosa.”

Veronica ha sospirato drammaticamente. “E adesso?”

“Mi comprerai una casa, non la affitterai,” ho detto fermamente. “Ho bisogno di sicurezza. Se non sei d’accordo, me ne andrò, e non vedrai mai nessuno di loro.”

Eric ha scoffato, ma Veronica ha alzato una mano.

“Sei insistente, ma accetterò,” ha detto. “Mi risparmia il problema e il ritardo di trovare una soluzione alternativa. Ma è meglio che tu rispetti la tua parte dell’accordo.”

Ho annuito, apparendo ogni parte della donna rotta e impotente che pensavano fossi.

Ma dentro? Stavo sorridendo. Perché non avevano idea di cosa stesse per arrivare.

I mesi successivi sono stati un gioco di pazienza.

Veronica mi ha comprato una casa con tre camere da letto in un quartiere tranquillo. Lei ed Eric non l’hanno nemmeno vista, né incontrato l’agente fino al giorno in cui abbiamo firmato i documenti.

Ho tirato un sospiro di sollievo mentre lasciavamo l’ufficio dell’agente immobiliare quel giorno. Il primo passo era completo, e loro erano ancora ignari.

Li ho aggiornati sugli appuntamenti medici e ho lasciato che Veronica sentisse la mia pancia quando veniva a trovarmi, cooando riguardo al “suo” bambino. Le ho detto che stavo soffrendo per scegliere quale bambino tenere.

Era tutto un gioco per guadagnare tempo mentre preparavo il colpo finale.

Sono entrata in travaglio un martedì sera. Ho mandato un messaggio a Veronica quando sono partita per l’ospedale, ma ho fatto in modo che le infermiere sapessero che non volevo lei o Eric nella sala parto.

A un certo punto li ho sentiti lamentarsi fuori, ma le contrazioni stavano arrivando forti e veloci e non riuscivo a capire cosa stessero dicendo.

Sei ore dopo, i miei bambini sono arrivati. Due ragazze perfette con ciocche di capelli scuri e polmoni che funzionavano benissimo.

L’infermiera ha sorriso. “Vuoi che dica a tuo marito e al tuo… amico?”

“Dì loro che i bambini stanno bene, ma ho bisogno di tre giorni,” ho detto, tenendo le mie figlie.

L’infermiera sembrava confusa ma ha annuito.

Ho chiamato le ragazze Lily ed Emma. Ho memorizzato i loro volti, le loro urla e la sensazione delle loro piccole dita che si stringevano attorno alle mie.

E ho finalizzato il mio piano.

Una donna con uno sguardo calcolatore negli occhi | Fonte: Midjourney

Ho portato i bambini a casa il secondo giorno. Il terzo giorno, ho chiamato Veronica.

“Sono pronta a parlare.”

Lei ed Eric sono arrivati entro un’ora. Veronica era praticamente in fibrillazione dall’eccitazione, con Eric che la seguiva come un’ombra.

“Allora,” cooò, entrando nella mia casa. “Quale è il mio?”

Ho preso un respiro profondo, tenendo un bambino in ciascun braccio. “Nessuno.”

Il suo sorriso si è congelato. “Scusa?”

Mi sono alzata lentamente. Il mio corpo faceva male, ma la mia voce era forte.

“Non ti darò il mio bambino, Veronica. Nessuno dei due.”

Eric ha gemuto. “Oh, non iniziare con questa sciocchezza drammatica—”

“Voi due pensavate di poter comprare un bambino da me? Come se fossi un’idiota disperata? Bene, notizia flash: non lo sono.”

“Allora ti caccio da questa casa,” ha ringhiato Veronica. “Puoi vivere per strada, a me non importa!”

Ho sorriso. “Non puoi farlo. Questa casa è a mio nome.”

Il volto di Veronica si è scolorito. “Cosa? No, è impossibile! Eric, dille!”

Eric sembrava altrettanto confuso. “Abbiamo firmato i documenti insieme!”

“Sì. E voi due l’avete firmato completamente a me. Eravate troppo occupati a vantavi per accorgervi. Il mio nome è l’unico sulla scrittura.”

Veronica è indietreggiata come se l’avessi schiaffeggiata.

“Sei una piccola malvagia—”

“Oh, e un’altra cosa,” ho aggiunto, dondolando dolcemente Lily mentre si lamentava. “Ho già detto a alcune persone di come Eric abbia tradito la moglie incinta, e di come lui e la sua amante abbiano cercato di comprare il suo bambino.”

Ho indicato il mio telefono sul tavolino.

“Sentiti libera di controllare i social media. Ho pubblicato tutto ieri sera. I messaggi. Le foto. Il tuo disgustoso affare per il bambino. È tutto lì. Ho taggato anche la tua azienda, Veronica, e i tuoi investitori. Anche quei consigli di beneficenza su cui siedi.”

Veronica si è lanciata verso il mio telefono. Il suo volto è passato da pallido a grigio mentre scorreva.

“Come puoi vedere, trovano il tuo comportamento molto interessante.”

Veronica ha urlato, un suono di pura rabbia e disperazione.

Eric ha preso il telefono da lei, il suo volto bianco come la carta. “Tu—tu ci hai rovinati!”

“No. Siete stati voi a rovinarvi.”

Eric ha perso il lavoro. Tentare di vendere il proprio bambino non si adattava all’immagine di “valori familiari” della sua azienda. Veronica non è stata solo licenziata: è diventata notizia di prima pagina per tutti i motivi sbagliati e i suoi circoli sociali e lavorativi l’hanno ostracizzata.

E io? Dondolavo le mie ragazze per farle addormentare ogni notte nella nostra bella casa, contenta nella consapevolezza che non avevo solo ottenuto vendetta.

Ho vinto.