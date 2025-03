Performance di Rose Villain, Mara Maionchi cede al sonno: “Colpa del gas o della musica?”

Nella serata di domenica 23 marzo, la cantante Rose Villain è stata una delle ospiti della trasmissione Che Tempo Che Fa. Durante la puntata, si è esibita con il suo brano “Fuorilegge”, che aveva già conquistato il pubblico al Festival di Sanremo. Tuttavia, un episodio inatteso ha catturato l’attenzione: Mara Maionchi, storica produttrice musicale e presenza fissa del programma, si è addormentata mentre Villain cantava.

Il profilo social ufficiale di Che Tempo Che Fa ha condiviso un fuori onda che mostra Mara Maionchi con gli occhi chiusi durante l’esibizione di Rose Villain. Il post, che ha suscitato molte risate, recita: “Quando ti concentri per ascoltare la tua canzone preferita con le cuffie a tutto volume”. La stessa Maionchi non ha tardato a commentare la clip divertente, aggiungendo: “O anche: Avrò spento il gas?”.

Questo siparietto ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico, diventando uno dei momenti più discussi della serata. Rose Villain, che ha ottenuto un grande successo durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha portato sul palco la sua hit con grande energia. Tuttavia, l’atmosfera rilassata dello studio ha avuto un effetto inaspettato sulla Maionchi, che ha regalato ai telespettatori un momento di spontaneità. Non è la prima volta che la produttrice si rende protagonista di situazioni simili; il suo involontario “pisolino” ha strappato un sorriso a molti.

Il programma Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, ha dovuto affrontare una concorrenza agguerrita durante la serata. Infatti, la trasmissione si è scontrata con la partita di Nations League tra Germania e Italia, che ha attirato oltre 7 milioni di spettatori. Nonostante ciò, gli ascolti di Che Tempo Che Fa sono stati soddisfacenti: la presentazione ha registrato 1.416.000 spettatori, corrispondenti al 6.9% di share. Nella prima parte del programma, dalle 21:15 alle 22:33, gli spettatori sono aumentati a 2.015.000, con un share del 9.6%. Nella seconda parte, nota come Il Tavolo, gli ascolti sono stati di 996.000 spettatori, con un share del 9.2%.

Il momento di Mara Maionchi ha quindi contribuito a rendere la serata memorabile, non solo per l’esibizione di Rose Villain, ma anche per la reazione del pubblico sui social media. La clip è diventata virale, generando commenti divertenti e condivisioni da parte degli utenti. La spontaneità della Maionchi ha messo in evidenza il lato umano e genuino del programma, che spesso riesce a mescolare momenti di intrattenimento con situazioni inaspettate.

La performance di Rose Villain, purtroppo, è stata oscurata dall’episodio divertente, ma la cantante ha comunque dimostrato il suo talento e la sua dedizione sul palco. La sua presenza al Festival di Sanremo ha segnato un importante passo nella sua carriera musicale, e la sua esibizione a Che Tempo Che Fa ha ulteriormente consolidato la sua popolarità.

In un contesto in cui la musica e l’intrattenimento si intrecciano, episodi come quello di Mara Maionchi offrono un’occasione per riflettere sull’importanza della leggerezza e del divertimento in televisione. La capacità di creare momenti memorabili e di intrattenere il pubblico è uno degli aspetti chiave che caratterizzano il successo di programmi come Che Tempo Che Fa.