Solfrizzi senza freni: “La Rai mi ignora e il cinema non mi valorizza, ecco come mi sento”

Emilio Solfrizzi, noto attore italiano, è sempre stato un volto familiare per il pubblico, grazie a interpretazioni in fiction di grande successo come Sei forte maestro e Tutti pazzi per amore. Tuttavia, da qualche anno, la sua presenza in televisione è diminuita, suscitando curiosità e domande tra i fan. Oggi, all’età di 62 anni, Solfrizzi ha deciso di condividere i dettagli della sua vita attuale in un’intervista rilasciata ad Andrea Scarpa per Il Messaggero.

Nell’intervista, Solfrizzi ha parlato del suo lavoro attuale, che si concentra principalmente sul teatro. Nonostante l’assenza dai set televisivi, l’attore ha affermato: “Lavoro in teatro, giro l’Italia da Nord a Sud come un matto e mi diverto come sempre”. Sebbene le domande sul suo stato attuale possano risultargli fastidiose, ha chiarito che non intende piangersi addosso: “Che fine ho fatto? Anche su Internet leggo queste domande e un po’ mi fa male. Ma che vuol dire? Va tutto bene, mi creda”.

Solfrizzi ha anche riconosciuto le difficoltà del settore, affermando che “la torta è sempre più piccola” e che “non ci sono tutele”. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di rimanere fedeli a se stessi. “Bisogna fot**rsene degli altri, di quelli che dicono ‘Che fine ha fatto?’, per esempio. Si deve seguire la propria strada e scegliere sempre”, ha dichiarato.

Negli anni, Emilio Solfrizzi ha preso decisioni coraggiose riguardo alla sua carriera. Ha rifiutato ruoli comici che avrebbero potuto limitarlo a un’unica dimensione, preferendo esplorare altre opportunità artistiche. Inoltre, ha declinato una proposta di condurre un programma di intrattenimento nel preserale. Pur non specificando quale fosse il programma, ha ammesso: “Forse un po’ mi sono pentito, perché l’avrei fatto bene, ma avrei dovuto scegliere tra recitare e fare solo tv: insieme non credo che si possano fare”.

L’attore ha espresso il suo disappunto nei confronti della Rai e del cinema, ritenendo di non ricevere le opportunità che meriterebbe. “Penso di poter dire ancora la mia, per questo la Rai che mi snobba o il cinema che non mi propone progetti adatti a me mi fanno star male”, ha affermato, evidenziando la sua volontà di contribuire ancora al panorama artistico. “Quello che ho fatto è sempre andato bene: perché non dovrei pensare di poter dare ancora un contributo?”.

Solfrizzi ha anche parlato della sua esperienza nel settore, sottolineando che, nonostante le sfide, continua a essere grato per il suo percorso. La sua passione per il teatro rimane intatta, e l’attore si dedica a produzioni che gli permettono di esprimere la sua versatilità e il suo talento. “Mi diverto e sono felice di quello che faccio”, ha aggiunto, confermando il suo impegno nella recitazione.

La sua intervista ha suscitato l’interesse di molti, poiché offre uno spaccato della vita di un attore che ha scelto di seguire il proprio percorso, lontano dai riflettori della televisione. Nonostante le critiche e le domande sul suo percorso, Solfrizzi si mostra determinato a continuare a lavorare nel teatro, un ambito che considera fondamentale per la sua crescita artistica.