Mio marito si è preso gioco del mio outfit mentre cucinavo! Gli ho dato una lezione che non dimenticherà!

Ero in cucina, canticchiando per me stessa mentre mescolavo la salsa sui fornelli.

Era una di quelle sere in cui tutto sembrava leggero e semplice.

Avevo deciso di sorprendere Ethan con la sua pasta fatta in casa preferita e, per divertirmi un po’, avevo indossato solo un grembiule. Non era un’occasione speciale, solo uno di quei momenti spontanei in cui mi sentivo giocosa.

Poi Ethan è entrato.

Mi sono girata per salutarlo con un sorriso, ma invece di ammirazione, ha sfoggiato un sorrisetto divertito.

« Carino il tuo outfit », mi ha stuzzicata. « Hai perso una scommessa o cosa? »

Ho alzato un sopracciglio. « Scusa? »

Ha riso. « Dai, un grembiule e nient’altro? È così cliché. Sembri una di quelle casalinghe dei cartoni animati che bruciano la cena. »

Ah, quindi voleva giocare a questo gioco? Benissimo, lo avrei fatto.

Gli ho rivolto il mio sorriso più dolce. « Ah, lo trovi divertente? Bene, vediamo quanto riderai quando avrai fame. »

Prima che potesse reagire, ho spento i fornelli, preso il piatto con il pane all’aglio e sono andata dritta in terrazza.

Ho appoggiato il cibo, chiuso la porta a vetri dietro di me e mi sono fermata lì, con le braccia incrociate.

Ethan mi ha seguita, visibilmente confuso. « Aspetta… cosa stai facendo? »

« Oh, niente », ho risposto, inclinando la testa con innocenza. « Mi godo solo un po’ d’aria fresca. E visto che il mio look è così divertente, ho pensato di lasciarti mangiare da solo mentre rifletto sul mio stile da ‘casalinga da cartone animato’. »

Il suo sorriso è svanito.

« Aspetta, amore, dai. Era uno scherzo. »

« Oh, lo so. Ed era davvero esilarante. »

Ho preso un pezzo di pane all’aglio e l’ho morso in modo teatrale.

« Mmm, è delizioso. »

Ethan ha sospirato, passandosi una mano sul viso. « Ok, ok, ritiro quello che ho detto. Sei splendida. Magnifica. La migliore chef del mondo. »

Ho fatto finta di rifletterci. « Hmmm… Non so. Lo pensi davvero? »

Ha sospirato, avvicinandosi alla porta. « Sì. E sai un’altra cosa? Quel grembiule è la cosa più sexy che abbia mai visto. »

Ecco, così andava meglio.

Ho sorriso e ho sbloccato la porta. « Molto meglio. Ora vai a mettere la tavola. Forse, se sarai bravo, ti lascerò un po’ di dessert. »

Ethan non ha avuto bisogno di farselo ripetere due volte.

Lezione imparata: mai sottovalutare una donna che conosce il suo valore, soprattutto una che può metterti in scacco con l’intelligenza… indossando solo un grembiule.