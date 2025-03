Alessandra Celentano furiosa ad Amici 24: “Sei acida, non conosci la passione” e risponde duramente

Nella seconda puntata di Amici 24, una delle sfide più attese è stata il guanto di sfida tra Raffaella e Alessia, incentrato sul tema della passione. A lanciare la sfida è stata Deborah Lettieri, che ha espresso dubbi sull’espressività di Alessia, definendola tecnicamente brava ma poco convincente: “È come se il tuo volto seguisse uno schema anziché un’emozione che esplode da dentro.” La performance, sulle note della canzone Watch Me Burn di Michele Morrone, ha generato un acceso confronto tra le due insegnanti.

Deborah Lettieri ha provocato Alessandra Celentano, suggerendo che avrebbe potuto lanciare un guanto di sfida sulla sensualità. La risposta di Celentano è stata brusca: “Fatti i fatti tuoi, se lo faccio o non lo faccio sarà un problema mio non tuo.” Come previsto dal format, la coreografia è stata prima eseguita dai professionisti, seguita da Raffaella e infine da Alessia.

Alessandra Celentano ha sollevato una questione provocatoria: “Maria, secondo te, quando la Lettieri ha concepito questo guanto, è stato concepito come una passione di una notte o un vero amore? Doveva chiamarsi guanto sessone o guanto passione.” Questa affermazione ha avuto l’intento di sminuire la coreografia di Deborah, che ha risposto con fermezza: “È passione Alessandra. La passione è qualcosa di naturale, di vero, che non sia una faccia preimpostata, le solite espressioni. Passione Alessandra.”

Celentano ha difeso l’esibizione di Alessia, criticando quella di Raffaella, affermando: “Raffaella, forse perché è troppo giovane, l’ho trovata esagerata, al limite della volgarità.” Questo scambio ha alimentato ulteriormente la tensione tra le due professoresse.

Quando Deborah Lettieri ha perso la pazienza, si è rivolta a Celentano con tono accorato: “Ti dirò due cose. La prima è che proprio per la maturità artistica che ha Alessia, riesce a camuffare le sue carenze, quelle di non riuscire a tirare fuori qualcosa di vero. La seconda è che non accetti mai delle opinioni diverse dalle tue.” Celentano ha interrotto: “Ma cosa stai dicendo? Tu non sai quello che dici nella danza.”

In questo frangente, è intervenuto Cristiano Malgioglio, sottolineando l’importanza della passione: “Ma se non c’è passione nella vita…la passione deve esserci sempre.” La reazione di Celentano è stata difensiva: “Secondo te io non ho passione?” Malgioglio ha risposto: “Non lo so, sei talmente acida.”

Celentano ha poi chiarito: “La passione è in tanti ambiti. La passione per il mio lavoro, per gli animali, per la famiglia, per il mio ex marito. Non si vive senza passione.” Questo scambio di opinioni ha messo in evidenza le diverse visioni di passione e performance tra le insegnanti.

Al termine della sfida, è arrivato il verdetto: Raffaella ha vinto il guanto di sfida, chiudendo un episodio caratterizzato da tensioni e confronti accesi. La competizione continua a suscitare interesse e dibattito tra i telespettatori, confermando il suo status di programma di intrattenimento di riferimento.