“Non si può reagire così solo perché un amore non è corrisposto”: il dolore del fratello di Sara Campanella

Il tragico omicidio di Sara Campanella, una giovane di 22 anni originaria di Palermo, ha scosso profondamente la città di Messina, dove la ragazza studiava. La notizia della sua morte, avvenuta a seguito di un’aggressione con un coltello, ha suscitato indignazione e dolore in tutta Italia, evidenziando ancora una volta il drammatico fenomeno dei femminicidi.

Il fratello di Sara, visibilmente provato e in lacrime, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni durante la trasmissione Pomeriggio Cinque, andata in onda su Canale 5. “Se avessi saputo non sarebbe andata così. Siamo sempre stati una famiglia unita”, ha dichiarato, esprimendo il suo profondo dolore per la perdita della sorella.

Le indagini hanno portato all’arresto di Stefano Argentino, un giovane di 26 anni, compagno di Università di Sara, ritenuto responsabile dell’omicidio. Secondo quanto emerso, Argentino avrebbe nutrito sentimenti per Sara, che non erano mai stati ricambiati. Il fratello della vittima ha commentato la situazione, affermando: “Ho letto che era un ex frequentante, che avevano litigato, che si erano lasciati pochi minuti prima quando tutto questo non è mai avvenuto”. Queste parole evidenziano la confusione e l’incredulità che circondano il tragico evento.

Il dolore del fratello si è trasformato in una condanna nei confronti dell’aggressore. “È un mostro. Queste sono azioni che non avranno mai un perché, non si può mai agire in questo modo solo perché un amore non è ricambiato”, ha sottolineato, mettendo in luce la gravità della situazione e la necessità di una riflessione più profonda sulla violenza di genere.

Intanto, la comunità di Messina ha reagito organizzando una fiaccolata in memoria di Sara, un evento che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. La manifestazione ha avuto luogo nella Galleria Vittorio Emanuele, dove i partecipanti hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia della giovane. Questo gesto di unità ha rappresentato una risposta collettiva al dolore e alla violenza, sottolineando l’importanza di combattere contro il femminicidio e di promuovere la sicurezza delle donne.

Le indagini proseguono, con gli inquirenti che cercano di ricostruire esattamente la dinamica degli eventi che hanno portato all’omicidio di Sara Campanella. Un elemento di particolare interesse per gli investigatori è la possibilità che Argentino possa essere stato aiutato da complici dopo il delitto. “Argentino – si legge nel fermo disposto dalla Procura – si è agevolmente dato alla fuga nelle immediatezze dei fatti potendo contare sull’appoggio di soggetti terzi, in via di identificazione, per far perdere le proprie tracce”. Questa informazione aggiunge un ulteriore livello di complessità all’indagine, suggerendo che potrebbero esserci altre persone coinvolte nella vicenda.

La morte di Sara non è solo un tragico evento isolato, ma un segnale preoccupante di un problema più ampio che affligge la società contemporanea. La sua storia è un richiamo urgente alla necessità di affrontare e prevenire la violenza di genere, promuovendo una cultura di rispetto e di uguaglianza. La mobilitazione della comunità di Messina rappresenta un passo importante verso la sensibilizzazione su queste tematiche, e il ricordo di Sara Campanella rimarrà vivo nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.