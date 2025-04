Lino Zani, moglie e figli: chi è Alba Burlotti e dettagli sulla sua vita privata

Lino Zani, figura poliedrica del panorama italiano, è conosciuto per la sua lunga carriera di alpinista, guida alpina e volto televisivo. Nato il 27 febbraio 1957 a Temù, in provincia di Brescia, ha costruito la sua vita sulle montagne, fin da giovane, aiutando la famiglia nella gestione di un rifugio estivo in quota. Questo ambiente lo ha plasmato e gli ha permesso di sviluppare una profonda passione per la montagna e la natura, elementi che ancora oggi rappresentano il cuore della sua attività professionale e personale.

La notorietà di Lino Zani è legata anche al suo singolare legame con Papa Giovanni Paolo II, nato nel 1984 durante una visita privata del Pontefice sull’Adamello. Questo incontro fu l’inizio di un’amicizia intensa, vissuta in un contesto di semplicità e spiritualità condivisa. In seguito, Zani ha raccontato questa esperienza nel libro Era Santo era Uomo, da cui è stato tratto il film Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla. Il film ripercorre il rapporto umano e sincero tra l’alpinista e il Papa, accomunati dall’amore per la montagna.

Al di fuori della dimensione pubblica e professionale, Lino Zani è sposato con Alba Burlotti, una figura rimasta lontana dai riflettori ma che ha avuto un ruolo centrale nella sua vita. La coppia ha vissuto insieme momenti profondamente significativi, tra cui anche quelli legati alla presenza del Pontefice. Infatti, Alba Burlotti ha preso parte ad alcuni di questi incontri spirituali e naturalistici, condividendo passeggiate e momenti di preghiera in montagna con Papa Giovanni Paolo II, al fianco del marito.

Dal matrimonio tra Zani e Burlotti è nata una figlia, Camilla Zani, che ha scelto di seguire la sua strada lontano dai riflettori. Tuttavia, nel 2023 ha celebrato un importante traguardo personale con il matrimonio, un evento che ha segnato una nuova fase nella vita della famiglia Zani. Nonostante la discrezione che circonda la sfera privata di Lino Zani, è noto che il legame familiare rappresenti per lui un pilastro importante, in equilibrio con le sue attività professionali e la passione per l’outdoor.

Oltre alla sua attività come alpinista e guida, Lino Zani ha svolto incarichi istituzionali, come quello di consulente per il Ministero per gli Affari Regionali in materia di politiche montane. In televisione ha collaborato a programmi di successo come Linea Bianca e Linea Verde Sentieri, nei quali ha potuto trasmettere al pubblico la sua conoscenza del territorio montano italiano, oltre alla filosofia di vita improntata sul rispetto e la valorizzazione dell’ambiente.

La vita di Zani è dunque un intreccio tra esperienze professionali, spiritualità e un solido nucleo familiare. Il suo percorso testimonia come la montagna possa essere molto più di un luogo fisico: un ambiente in cui si intrecciano relazioni profonde, si costruiscono valori e si vivono esperienze che segnano l’esistenza.

Anche se la figura di Alba Burlotti non è pubblicamente esposta, il suo ruolo accanto a Lino Zani è stato importante nella condivisione di un’esistenza legata alla spiritualità, alla natura e alla famiglia. Il loro equilibrio tra riservatezza e testimonianza pubblica ha permesso di mantenere un profilo autentico e coerente con i valori che la coppia sembra condividere profondamente.