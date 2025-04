Programmi Tv stasera venerdì 4 aprile 2025: film, fiction e intrattenimento su Rai, Mediaset e Sky

Scopri cosa offre la programmazione televisiva di stasera: i migliori film, serie tv e programmi di intrattenimento per una serata imperdibile, tra Rai, Mediaset e Sky.

Se ti stai chiedendo quali programmi tv seguire stasera, venerdì 4 aprile 2025, ecco la guida completa con i film, le serie tv e gli show in prima serata sui principali canali televisivi. Dai film emozionanti a programmi di intrattenimento coinvolgenti, ecco cosa non puoi perdere questa sera.

Film in prima serata

Su Rai Due dalle 21:20 va in onda Father Stu, un film drammatico che racconta la storia di Stuart Long, un pugile amatoriale che trova la sua vocazione religiosa dopo un tragico incidente. Un racconto di rinascita e sacrificio, perfetto per gli amanti di storie di vita vera.

Su Rai 4 dalle 21:10, Il Fornaio porta sul piccolo schermo un thriller emozionante con Pappi, un anziano fornaio che dovrà prendersi cura della nipotina muta, mentre affronta una situazione pericolosa legata a un traffico di droga. Un film ricco di suspense e colpi di scena.

Su Rai Movie alle 21:19 è la volta di Secondo amore, un film che esplora una passione proibita negli anni ’50 tra una vedova e un giovane giardiniere, mettendo in scena le difficoltà che la società e la famiglia pongono alle storie d’amore inusuali.

Su Italia 1 alle 21:24 Taken – La vendetta, un film d’azione che segue Bryan mentre cerca di salvare la sua famiglia da un rapimento a Istanbul, un sequel pieno di adrenalina.

Su Sky Cinema alle 21:15 88 minuti è il film da non perdere, dove un killer apparentemente condannato a morte in prigione riprende a uccidere con lo stesso modus operandi, creando un’atmosfera di tensione continua.

Serie tv e fiction

Se preferisci le serie tv, su Canale 5 dalle 21:37 è in programma Tradimento, una fiction che racconta le difficoltà di Ikner, il quale cerca il perdono per la sua amata Yesim, ma si trova a fare i conti con i segreti e i conflitti del suo passato.

Programmi di intrattenimento

Per gli amanti della musica e dei talent show, su Rai Uno dalle 21:20 c’è The Voice Senior, un programma che celebra i talenti musicali over 60. Nella quinta stagione, i coach si sfidano per scoprire le voci più straordinarie e portarle alla vittoria, con tante sorprese e ospiti speciali.

Programmi di attualità

Se invece sei interessato a notizie e approfondimenti, su Rai Tre dalle 21:25 c’è NewsRoom, il programma che unisce il lavoro giornalistico con reportage, inchieste e analisi dei dati, portando un’analisi dettagliata dei temi più rilevanti dell’attualità.

Conclusione

Quindi, se ti stai chiedendo quali programmi tv seguire stasera, venerdì 4 aprile 2025, la programmazione è ricca di opzioni per tutti i gusti. Che tu preferisca un film emozionante, una fiction intrigante o un programma di intrattenimento musicale, le offerte di Rai, Mediaset e Sky non ti deluderanno. Non perdere l’occasione di vivere una serata all’insegna dell’intrattenimento con i migliori programmi tv stasera venerdì 4 aprile 2025!