Nessun lieto fine, come finisce: trama e spiegazione finale

Una wedding planner innamorata, un matrimonio in pericolo e una verità sconvolgente: ecco come finisce il film Nessun lieto fine tra tensioni e segreti.

Una wedding planner fuori controllo e un amore tossico: è questa la miccia che fa esplodere gli eventi nel thriller “Nessun lieto fine”, film del 2022 diretto da John Murlowski e Sarah Cayce, in onda su TV8 il 7 aprile 2025 alle ore 13.45. Il film si muove tra atmosfere tese e relazioni ambigue, culminando in un epilogo tanto sorprendente quanto simbolico. Ma come finisce il film Nessun lieto fine? Ecco la spiegazione completa del finale.

Nessun lieto fine: trama completa tra gelosie e manipolazioni

Il film si apre con una scena misteriosa: una donna sta scavando una fossa. Subito dopo entriamo nella vita di Laura e Pete, una coppia apparentemente felice che va a trovare gli amici Joran e Antonia. Proprio in quella visita, emerge una tensione legata alla data delle nozze.

Spinta dal desiderio di coronare il sogno del matrimonio, Laura partecipa a un concorso online che mette in palio fondi per le nozze. La vincitrice è proprio lei. Per l’organizzazione dell’evento arriva Faith, wedding planner ambiziosa ma con un passato nascosto: anni prima, ha avuto un flirt con Pete durante una crisi della sua relazione con Laura. Anche se Faith promette di restare professionale, la realtà sarà ben diversa.

L’ossessione prende il sopravvento

Faith comincia presto a comportarsi in modo ambiguo. Dopo aver avvelenato Laura durante l’assaggio della torta nuziale, riesce a restare da sola con Pete e gli confessa i suoi sentimenti, sperando in una seconda possibilità.

Nel frattempo, Faith costringe Laura a indossare un abito che non ama e la pressa a dimagrire di cinque chili, alimentando la sua insicurezza. Durante l’addio al nubilato, Faith la spinge a baciare Steve, un uomo appena conosciuto, e li fotografa di nascosto, con l’intento di usarlo come ricatto.

Come finisce il film Nessun lieto fine: la verità viene a galla

Il giorno dopo, Faith semina il dubbio in Pete insinuando che Laura abbia avuto una relazione con Steve. Ma il piano comincia a crollare quando Pete scopre delle foto modificate nell’ufficio della wedding planner. A quel punto decide di rivelare a Laura il flirt avuto con Faith, causando una rottura e uno scontro emotivo.

Laura, sconvolta, si mette alla guida e ha un incidente d’auto. Malgrado tutto, il matrimonio si celebra. Tuttavia, il pericolo non è finito. Durante il ricevimento, Faith droga lo Champagne degli sposi e affronta Laura con una pistola, costringendola a scrivere una lettera d’addio in cui confessa di voler lasciare Pete per Steve.

Ma Laura resiste. Nello scontro che segue, riesce ad avere la meglio su Faith e a chiamare i soccorsi. Il thriller si conclude con la scena vista all’inizio: Laura e Pete scavano una fossa, ma non per seppellire un corpo… bensì i loro abiti da sposi.

Il gesto di seppellire gli abiti rappresenta la volontà di lasciarsi alle spalle il trauma e ripartire da capo, lontano dalle bugie e dalla tossicità vissuta nei giorni precedenti al matrimonio. Così finisce il film Nessun lieto fine, con una riflessione amara ma potente sul vero significato dell’amore e sul coraggio necessario per riconoscere le persone tossiche.

Come finisce il film Nessun lieto fine è una domanda che trova risposta in un mix perfetto tra tensione, romanticismo oscuro e un finale d’impatto. Con personaggi complessi e colpi di scena ben orchestrati, il film conferma il suo titolo, ma lascia anche uno spiraglio di rinascita per i protagonisti.

In onda su TV8, questa pellicola è l’ennesima dimostrazione di quanto il confine tra amore e ossessione possa essere sottile e pericoloso. Per chi cerca un thriller psicologico ricco di suspense, Nessun lieto fine è un appuntamento da non perdere.

Come finisce il film Nessun lieto fine rimarrà impresso per la sua intensità, la costruzione del dramma e la scelta di un finale amaro ma liberatorio.