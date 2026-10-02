Come finisce Kingsman – Il cerchio d’oro: trama, cast e dove è stato girato

Il film torna in tv su 20 Mediaset con Eggsy protagonista, tra l’attacco ai Kingsman, l’alleanza con Statesman e la sfida contro Poppy Adams.Kingsman – Il cerchio d’oro

è il film d’azione e spionaggio del 2017 diretto da Matthew Vaughn, proposto in televisione su 20 Mediaset. La pellicola rappresenta il secondo capitolo della saga avviata con Kingsman: Secret Service e riprende la vicenda di Gary “Eggsy” Unwin, ormai entrato stabilmente nell’organizzazione sotto il nome di Galahad.

La storia si apre con un duro colpo inflitto ai Kingsman. Dopo un attacco condotto da Charlie Hesketh, i dati sottratti permettono al cartello criminale Golden Circle di individuare e distruggere tutte le basi dell’agenzia britannica. A salvarsi sono soltanto Eggsy e Merlin, che si trovano costretti ad attivare il protocollo d’emergenza predisposto per le situazioni più critiche.

Seguendo il piano di riserva, i due arrivano negli Stati Uniti e scoprono l’esistenza della Statesman, organizzazione gemella americana dei Kingsman che opera sotto la copertura di una distilleria nel Kentucky. È qui che Eggsy e Merlin trovano nuovi alleati per affrontare la minaccia rappresentata da Poppy Adams, leader del Golden Circle, che ha costruito il proprio impero criminale attorno al traffico internazionale di droga.

Il piano della criminale è su scala globale. Poppy ha contaminato le sostanze diffuse dal suo cartello con un virus capace di colpire i consumatori in più fasi: prima l’euforia, poi la paralisi e infine la morte. Attraverso questo ricatto, pretende dagli Stati Uniti la legalizzazione di tutte le droghe in cambio dell’antidoto necessario a fermare l’epidemia.

Tra le sorprese del racconto c’è il ritorno di Harry Hart. Il personaggio interpretato da Colin Firth, dato per morto nel primo film, è in realtà sopravvissuto, anche se il colpo subito gli ha lasciato pesanti conseguenze sulla memoria. La sua presenza modifica gli equilibri della missione e riporta accanto a Eggsy una delle figure centrali della saga.

Nel cast principale torna Taron Egerton nel ruolo di Gary “Eggsy” Unwin, mentre Mark Strong interpreta nuovamente Merlin. Il ruolo della principale antagonista è affidato a Julianne Moore, che veste i panni di Poppy Adams. Accanto a loro compaiono anche Halle Berry come Ginger Ale, Pedro Pascal nel ruolo di Whiskey, Channing Tatum in quello di Tequila e Jeff Bridges nei panni di Champagne. Presente anche Elton John, che nel film interpreta se stesso.

La regia è firmata da Matthew Vaughn, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Jane Goldman. La produzione è di Marv Films e 20th Century Fox, mentre le musiche sono state composte da Henry Jackman e Matthew Margeson. Il film si inserisce nell’universo narrativo tratto dai fumetti creati da Mark Millar e Dave Gibbons.

Le riprese si sono svolte in diverse località. La lavorazione principale è partita a Birmingham nel maggio del 2016 e ha coinvolto anche Londra e gli studi Warner Bros. di Leavesden. Alcune sequenze sono state girate inoltre a Camberley, nel Surrey, e a San Diego.

Una parte significativa del film è stata realizzata anche in Italia. Le scene legate alla funivia e al laboratorio dell’antidoto sono state ambientate tra Courmayeur, Skyway Monte Bianco e Pointe Helbronner, in Valle d’Aosta. Queste location fanno da sfondo a una delle fasi decisive della missione, contribuendo a caratterizzare visivamente alcuni dei passaggi più spettacolari della pellicola.

Nel corso della storia, Eggsy, Harry e i loro alleati cercano di recuperare l’antidoto mentre il presidente degli Stati Uniti sceglie di non trattare con la criminale e di lasciare i consumatori al proprio destino. La linea politica adottata complica ulteriormente la situazione e rende ancora più urgente l’azione degli agenti.

Nel finale, Merlin si sacrifica per consentire a Eggsy e Harry di proseguire la missione. I due raggiungono Poppyland, il rifugio cambogiano della criminale, dove si trova anche Elton John tra gli ostaggi. In questa fase emerge anche il doppio gioco di Whiskey, intenzionato a impedire la distribuzione dell’antidoto. Eggsy riesce però a fermarlo, mentre Harry affronta i dispositivi di difesa della base e il protagonista si scontra con Charlie.

Lo scontro conclusivo porta alla caduta di Poppy Adams. Ferita mortalmente, la donna è costretta a rivelare il codice necessario per attivare la distribuzione dell’antidoto. Le persone contagiate vengono così salvate e, nel nuovo assetto finale della vicenda, il presidente americano viene sostituito.

L’epilogo chiude il racconto su un tono diverso rispetto alla tensione dominante del film. Eggsy sposa la principessa Tilde nella cappella dell’Old Royal Naval College di Greenwich, mentre Harry, ormai ristabilito, partecipa insieme ai sopravvissuti alla rinascita del quartier generale dei Kingsman.

Tra gli altri interpreti figurano Sophie Cookson nel ruolo di Roxy Morton, Hanna Alström in quello della principessa Tilde ed Edward Holcroft nei panni di Charlie Hesketh. Il film conserva l’impianto action e il tono ironico che hanno caratterizzato il primo capitolo, ampliando però l’universo narrativo attraverso l’introduzione della Statesman e di nuovi personaggi.