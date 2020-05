Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: ”Siamo tornati un po’ quindicenni”

Amore a distanza. Galeotta è stata la Casa del Grande fratello vip 4, dove Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti e innamorati. Ma neanche ora che il reality show è terminato i due possono vivere la loro passione liberamente: sono stati separati a causa delle misure restrittive per contenere la pandemia del covid-19.

Clizia al momento è a casa dei suoi genitori, a Porto Empedocle, nella sua amata Sicilia, insieme alla figlia Nina (nata dal matrimonio con il cantante Francesco Sarcina, leader de Le vibrazioni)-, Paolo invece trascorre la “fase 2” a Roma con sua madre, Eleonora Giorgi, e il loro cane (il servizio è a pag. 88). Insomnia, il brindisi con la birretta sulla spiaggia di Fregene al tramonto che i due si erano promessi nella Casa per il momento dovrà attendere. «Questa distanza ci sta u- nendo ancora di più», ha confessato Paolo con emozione.

«Ci stiamo sentendo molto spesso al telefono, ci stuzzichiamo e ci divertiamo a prenderci in giro a vicenda. C’è molto pepe e questa è una cosa bella del nostro rapporto». Il giovane Ciavarro sta contando i giornale ore e i minuti che lo separano dal giorno in cui potrà finalmente riabbracciare Clizia e riprendere a vivere quel sentimento che per settimane ha appassionato milioni di tele- spettatori.

«Contare è una mia grande fissazione e così ho fatto anche per i baci che ci siamo scambiati nella Casa. Sono stati 3.150», ha raccontato il figlio di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro. «Siamo tornati un po’ quindicenni là dentro. Sono l’ultimo dei romantici e non mi vergogno di esserlo».

Una love story, la loro, nata sotto i riflettori, che li ha colti di sorpresa visto che tutti e due non avrebbero mai immaginato di potersi innamorare in un reality. Neppure l’espulsione di Clizia ha fatto perdere d’animo Paolo, forte della promessa che lei lo avrebbe aspettato fuori dalla Casa. «Grazie al Grande fratello vip ho acquisito una maggior consapevolezza e mi è molto più chiaro chi sono», ha raccontato l’ex inquilino.

Poi ha aggiunto: «Io ho vinto perché ho trovato la cosa più bella che ci sia: Clizia! Appena potrò correrò da lei, è tutto in salita e noi faremo questa scalata insieme». In attesa di riabbracciarsi e di vivere il loro amore senza restrizioni l’ex moglie di Sarcina ha già conquistato i genitori del nuovo fidanzato: «E stata approvata dalla suocera e anche papà è contento», ha confessato Paolo. «Sono felice perché tutto va alla grande».