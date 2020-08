Monica Bellucci e Vincent Cassel tornano insieme per Deva

Con la loro storia d’amore, che univa la sensualità italiana al fascino del francese un po’ maledetto, hanno fatto sognare il pubblico. E ora, nel vedere Monica Bellucci e Vincent Cassel comparire a sorpresa di nuovo insieme, sulle sponde del lago di Como, in molti vorrebbero che quel fuoco si riaccendesse. Che riesplodesse quell’«amore pericoloso ed effimero», come lo aveva definito una volta la Bellucci. “Chi” ha scoperto i due attori mentre trascorrono alcuni giorni nel Grand Hotel Villa Serbelloni, a Bellagio, con le figlie, Deva e Léonie, nate durante i 14 anni del loro matrimonio.

Un quadretto familiare che porta indietro nel tempo, prima della separazione avvenuta sette estati fa. E che pone alcune domande: come mai questa reunion inaspettata? Dove sono la seconda moglie di Cassel, la modella 23enne Tina Kunakey e la loro bimba Amazonie, nata ad aprile 2019? La risposta non ha nulla di romantico: la Bellucci e l’ex marito non sono in vacanza, accompagnano la primogenita per un importante impegno lavorativo.

Deva proprio sul lago di Como ha girato lo spot del nuovo profumo di Dolce & Gabbana. E lo ha fatto con un’ospite speciale al suo fianco: mamma Monica! La 15enne appare raramente agli eventi mondani: i suoi genitori hanno sempre tenuto lei e la sorellina di 10 anni Léonie lontano dai riflettori, non facendole partecipare a eventi ufficiali e non posando in loro compagnia per servizi fotografici. Ma questa è un’eccezione. Monica e Deva recitano sullo stesso set, unite dalla straordinaria somiglianza fisica e dall’identico destino: essere una star. A 15 anni, infatti, Deva è già diventata la musa di un grande marchio di moda.

Chioma leonina castana e labbra carnose (se guardate una foto della Bellucci da giovanissima, rimarrete colpiti per come madre e figlia sono due gocce d’acqua), la ragazza incanta sui social per la bellezza, eredità materna, unita al carisma chic che gli deriva dal padre. Con un dna così, non può che essere lanciata verso una carriera da diva. D’altronde, appena 14enne, aveva conquistato l’attenzione di tutti sfilando per Dolce & Gabbana nel giugno 2019 e lo scorso febbraio, sempre per la casa di moda italiana, è stata testimonial beauty della fragranza Dolce Shine.

Oggi è una delle figlie d’arte più lanciate della sua generazione, il ruolo di musa le ha ufficialmente aperto le porte del mondo dello spettacolo così come era stato per sua madre. Sul set di Dolce & Gabbana, vestita di bianco e con i capelli castani che le incorniciano il viso, Deva si muove davanti alle telecamere con grazia e padronanza. Eterea e meravigliosa, riempie di orgoglio i cuori dei genitori, che continuano a vigilare su di lei e a curarla come una perla preziosa. Dopo il successo come testimonial, in molti scommettono su un suo debutto nel cinema. E chissà che quel giorno non vedremo sullo stesso set, insieme con lei, anche papà Vincent…