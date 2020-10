Oroscopo Branko oggi Giovedi 8 Ottobre 2020, previsioni tutti i segni

Oroscopo Branko 8 ottobre Ariete

Vi attendono sorprese sfarzose, dovrete fare solo lo sforzo di chinarvi per raccogliere un raccolto abbondante.Operare con gli altri sarà facile:riuscirete a diventare un elemento trainante del gruppo sia per l’affidabilità che l’inventiva di cui darete prova. Innamorati? In coppia? Riuscirete a trovare la chiave giusta per entrare nel cuore della persona amata.

Oroscopo Branko 8 ottobre Toro

Avete fatto una promessa? Dovete assolutamente portarla a termine, anche se ai vostri occhi ormai ha perso ogni interesse. Seguite il filo della fermezza di intenti per non sentirvi impotenti di fronte ad alcuni

ostacoli da superare.Nel lavoro, al di là delle inevitabili difficoltà pratiche, in quanto a entusiasmo e progettualità non siete secondi a nessuno.

Oroscopo Branko 8 ottobre Gemelli

La Luna nel segno garantisce l’ottimismo e l’allegria sufficienti per affrontare con il giusto spirito le incombenze e le contrarietà. Darete il meglio di voi stessi nella vostra attività lavorativa: qualunque essa sia avete

ancora molte cose da dire e questo può essere il momento buono per farlo. Stabilmente in coppia?Vi sentirete rinati, pieni di fiducia e di passione.

Oroscopo Branko 8 ottobre Cancro

L’amore vi dà del filo da torcere in termini di ansie e gelosie più o meno motivate.Non rassegnatevi a vivere un rapporto che vi regala più dolori che gioie, date un taglio netto! Buone notizie in arrivo, invece, dal punto di vista professionale.Oltre ad avere buone intuizioni, siete stati scelti per partecipare a un corso che potrà aprirvi nuovi sbocchi in futuro.

Oroscopo Branko 8 ottobre Leone

Le stelle vi regalano una giornata allegra e stimolante, ricca di novità, propositi costruttivi e incontri curiosi.Con un po’ di tolleranza in più scoprirete il lato positivo di situazioni che di solito non riuscite proprio a digerire.Siete soli? In questo mercoledì, che parla di colpi di fulmine e attrazioni fatali, l’eventuale solitudine ormai ha le ore contate…

Oroscopo Branko 8 ottobre Vergine

Non sarà una giornata di tutto riposo: i contrattempi e un po’di ansia vi mettono di cattivo umore.Basta uno stimolo, un semplice sospetto per scatenare un temporale interiore tale da farvi perdere la bussola!

Nonostante l’impegno, sembra che niente riesca come voluto.Accantonate il perfezionismo e considerate che l’effetto della Luna ostile è di breve durata.

Oroscopo Branko 8 ottobre Bilancia

Il cielo si apre e comincia a mostrare un volto decisamente più in sintonia con le vostre esigenze: l’aria è più cristallina e luminosa, la luce acquista brillantezza nuova. L’entusiasmo sarà tanto, il che va benissimo perché vi permetterà di mettere in cantiere alcuni progetti.Tenete a freno la voglia di emozioni nuove, ridate slancio al rapporto di coppia storico.

Oroscopo Branko 8 ottobre Scorpione

Amore ed eros in questo momento sono al top, con qualche trasgressiva variazione sul tema.Una“segreta”passione vi coinvolge anima e corpo, per ora siete molto abili a gestirla in pubblico, ma nel tempo dovrete modificare la situazione… La sfera professionale sarà gratificante, vi sentirete finalmente stimati, apprezzati e riconosciuti perle vostre competenze.

Oroscopo Branko 8 ottobre Sagittario

Dovete mettervi d’impegno senza arrendervi davanti alla prima difficoltà.Gli ostacoli, del resto, non mancano con la Luna dissonante in Gemelli.State puntando lontano, ma non dovete tuttavia dimenticare regole e normative: avrete l’impressione che siano messe lì per rallentarvi se non ostacolarvi, ma naturalmente non è così. Serena, per fortuna, la vita di coppia.

Oroscopo Branko 8 ottobre Capricorno

Focus sul settore astrologico della salute. La previsione non è molto positiva perché Sole e Marte vi guardano storto dalla Bilancia e dall’Ariete! Correte ai ripari, alimentandovi in modo sano e facendo del movimento fisico: praticate lo sport preferito, recatevi in palestra o in piscina con regolarità.Dedicate più tempo, presenza e attenzioni alla persona amata.

Oroscopo Branko 8 ottobre Acquario

Bella festa nel vostro cielo, oggi, con Sole e Luna alleati, pronti ad accendere l’entusiasmo e ad agevolare i progetti che attraversano in lungo e in largo la vostra mente. Facile come bere un bicchier d’acqua portare a termine una trattativa per voi vantaggiosa come stabilire un contatto di rilievo con una persona lontana, forse estera. Felicità, se siete in coppia.

Oroscopo Branko 8 ottobre Pesci

Luna storta in Gemelli.Non prendetevela, non innervositevi se le cose non procedono nel modo desiderato, secondo i vostri dettami.Voler vincere quando le circostanze non lo consentono e i pianeti vi ostacolano è un’impresa rovinosa, senza alcuna soddisfazione! Conta non perdere tempo, non perdere posizioni, non tornare indietro! Buone intuizioni al lavoro.