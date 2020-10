Paolo Conticini e Veera Kinnunen, inizio col botto a Ballando

Inizio con il botto’ per Poco prima dell’esordio della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, infatti, il celebre attore e, ovviamente, la sua talentuosa maestra, sono stati costretti a fare il tampone lasciando lo staff del programma con il fiato sospeso per paura di dover nuovamente posticipare la messa in onda! La padrona di casa Milly Carlucci, però, ha poi fortunatamente potuto rassicurare tutti dicendo che si poteva dare il via alle danze visto che il 5 tenne e la 34enne risultavano sanissimi!

I due, quindi, sono usciti dall’isolamento deciso per precauzione riprendendo le prove per lo show e Paolo non nasconde che, a causa degli allenamenti intensi, sente dolore in tutto il corpo. Allo stesso tempo, però, è felice di poter ripartire dai sorrisi! E per rendere tutto ancor più piacevole, l’attore si mostra mentre addenta un toast confidando di non poter fare a meno della mortadella ma… con la ‘paura’ che la maestra si arrabbi!

Paolo è sposato dal 2013 (ma i due sono una coppia da ben 20 anni) con l’ex modella e miss Giada Parra. Il loro è dunque un rapporto più che consolidato ma Conticini non nasconde che il lockdown è stata una prova in più per il loro rapporto… in positivo! I due, infatti, senza impegni professionali a separarli, sono riusciti a passare molto più tempo insieme, come una sorta di seconda luna di miele!