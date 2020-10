Oroscopo Branko oggi lunedi 19 ottobre 2020, Anticipazioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e altri segni

È conveniente che tu sia te stesso in ogni momento. Dopo tutto, chi altri sarai? Se qualcuno vuole che tu finga di essere in un modo diverso oggi, dovresti pensarci prima di cambiare il tuo modo di rispondere. C’è un modo per trovare una soluzione al tuo problema attuale che non significa che devi spingerti in un modo strano o compromettere la tua integrità. Anche se rispettare i desideri degli altri è ammirevole, assicurati prima che la tua generosità venga ricambiata.

Oroscopo Branko oggi lunedi 19 ottobre 2020: Toro