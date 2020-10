Oroscopo Paolo Fox 12 Ottobre 2020, le previsioni di oggi

Ariete: grande quantità di passione

Oggi c’è il potenziale per scherzare, ma data l’energia planetaria leggera ma tutt’altro che vigorosa che riempie l’aria, non è un momento in cui ci si può aspettare una grande quantità di passione. Il romanticismo sembra ridursi a discussioni su molte sfaccettature dell’amore e persino della tecnica, punteggiate da molte risate. Ma quando si tratta di cose reali, potresti dover aspettare un momento più adatto.

Toro: cose che ti piacciono di più

Data l’energia appassionata che riempie l’aria, sembra che tu possa trascorrere la giornata con il tuo miele di zucchero facendo tutte le cose che ti piacciono di più. Puoi parlare di filosofia, discutere in modo dettagliato il significato della vita, come è avvenuto esattamente il big bang e chi ha premuto il pulsante. Puoi scherzare, ridere molto, mangiare troppo e poi passare il resto della notte a bruciare calorie!

Gemelli: sorriso sul tuo viso

Questo è il giorno in cui portare un sorriso sul tuo viso, grazie alla meravigliosa energia che riempie l’aria. Prenditi un po ‘di tempo dall’essere il maniaco del lavoro serio, responsabile, disciplinato, ambizioso e autonomo che sei e pensa per una volta ai sentimenti degli altri. Fagli sapere che hai altri interessi e che il tuo amore più dolce È uno di loro, onestamente! Potresti segnare punti dicendo che intendi dimostrarlo nelle prossime ventiquattr’ore.

Cancro: dubbi sulla persona amata

Oggi puoi goderti una bella risata e scatenarti con un partner romantico senza la preoccupazione che diventerà tutto pesante e terribilmente serio. Sebbene tu possa far fronte all’impegno, deve essere alle tue condizioni, il che a volte può lasciare dubbi sulla persona amata. Tuttavia, non sono seriamente preoccupati, poiché si sentono civettuole quanto te e inoltre non vogliono niente di troppo pesante.

Leone:momento per incontrarne altri

Se è possibile andare da qualche parte questa sera, allora è un ottimo momento per incontrarne altri. Anche se potresti non provare nulla di troppo appassionato, avrai la possibilità di conoscere qualcuno molto bene a livello personale e di apprezzare le sue molte meravigliose qualità e il senso dell’umorismo. Ti darà il tempo di scoprire tutte le cose che hai in comune e quanto potresti potenzialmente condividere.

Vergine:ottimo momento

Oggi le questioni relazionali prendono una svolta per il meglio. Senti un facile ottimismo che ritorna come l’alba di un nuovo giorno. È un ottimo momento per pianificare di fare qualcosa di divertente, espandendo anche le tue opzioni in coppia. Potrebbe essere una buona idea sistemarsi con alcuni opuscoli di viaggio e pianificare una vacanza romantica in un posto esotico.