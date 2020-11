Oroscopo Branko oggi 23 Novembre 2020, previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi: nella coppia sorgerà una prova di affetto. Non lasciarti influenzare dai commenti intesi a separarli. Amore: una buona giornata per mettere da parte la routine e innovare un po ‘. Presenta il tuo partner alla possibilità del gioco spontaneo. Ricchezza: oggi affronterai seri problemi con i tuoi strumenti di lavoro. Ciò aggiungerà ritardi al tuo itinerario. Benessere: non sempre troverai un posto nella tua agenda per soddisfare i tuoi gusti e le tue predilezioni. Comprendi che la vita è forgiata nel sacrificio e nello sforzo.