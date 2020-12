Oroscopo Branko Lunedi 7 Dicembre 2020, le previsioni tutti i segni

Questa è la previsione dell’oroscopo per segno zodiacale per lunedì 7 dicembre 2020.

Ariete

Controlla un potenziale scoppio di cattivo umore che oggi può assalirti per una piccola battuta d’arresto. Non sarà niente di importante, quindi non dovresti lasciarti trasportare da quell’irritazione che può anche darti mal di testa. Cerca di evitare questo stress con tutti i mezzi.

Toro

Forse oggi la cosa più prudente è non lasciarsi coinvolgere troppo da nessuna questione spinosa, c’è qualcuno che non ha intenzione di cedere e forse alla fine sarà negativo per te se ti schieri apertamente con qualcuno. Fai attenzione a lasciarti manipolare da chiunque.

Gemelli

Controllare meglio oggi una certa tendenza a lasciarsi trasportare dai capricci del cibo che possono essere molto allettanti ma non sono affatto convenienti per il tuo corpo, soprattutto se lo fai ripetutamente. Tira fuori la tua forza di volontà.

Cancro

Saprai molto bene da dove provengono alcuni commenti che ti renderanno felice perché riconoscono il tuo successo in un progetto o in un lavoro in cui sei stato molto emozionato. Si aprono porte che non conoscevi e prendi un forte impulso positivo.

Leone

Se devi lottare in una questione di lavoro, cerca tutte le informazioni possibili e non restare con la prima cosa che scopri perché più conosci l’argomento, meglio è. Anche l’aiuto di un esperto non guasterebbe, anche se ti costa dei soldi.

Vergine

Molte volte guardi gli altri o vuoi emulare l’immagine di qualcuno, ma la cosa migliore da fare è cercare di trovare il tuo modo di sentirti bene senza dover essere nessuno o sembrare nessuno. Essere te stesso è la cosa migliore da fare.

Bilancia

Ci sono cose che non vorresti fare oggi, ma non hai altra scelta che affrontare la giornata con il miglior spirito possibile e senza smettere di fare tutto ciò che è veramente essenziale e qualcuno ti ha affidato. In fondo, non sarà così noioso.

Scorpione

Devi mantenere la calma e non essere turbato da una battuta d’arresto sul lavoro che anche se pensi che sia ingiusto. Parla con qualcuno di cui ti fidi e trova un modo per risolvere gentilmente il problema, ci sono possibilità.

Sagittario

I tuoi sentimenti oggi saranno un po ‘capricciosi ed è per questo che ti sentirai attratto da persone che potrebbero non essere le più adatte a te. Quel retrogusto di avventura ti attrae fortemente e può essere trovato molto facilmente sui social network.

Capricorno

Stare sulla difensiva non risolverà nulla per te ed è meglio che tu cerchi di mantenere il più possibile il tono più gentile ed educato possibile in una conversazione con una persona, forse uno sconosciuto, che deve risolvere un problema per te.

Acquario

Un membro della famiglia, forse un fratello o una sorella, sarà il tuo miglior conforto oggi perché puoi parlare con sicurezza di certe cose che provi o anche di certe paure e le sue parole saranno molto incoraggianti e molto confortanti.

Pesci

Avrai un cambiamento che ti avvantaggia in una questione lavorativa che non era molto chiara e per la quale eri molto preoccupata. Non che sia la soluzione definitiva, ma sarà un passo importante e ti darà tranquillità.