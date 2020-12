Oroscopo Branko domani Martedì 15 dicembre 2020, previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko Martedì 15 dicembre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE – L’oroscopo di oggi: evita, per quanto possibile, le discussioni con la famiglia e gli amici perché una piccola questione può portare a un problema ingestibile. Salute: non rispondere con negatività a chi ti ama di più, perché questo genera una doppia angoscia che ha un impatto diretto sui tuoi nervi. Amore: non dovresti confondere l’affetto con l’amore. Se quello che stai cercando è qualcuno per una relazione futura importante, pensa a tutto. Soldi: sarà un giorno di grandi vantaggi occupazionali. Potrai vedere spazi in cui integrare e applicare tutte le tue conoscenze.

TORO – L’oroscopo di oggi: vedrai come con il passare dei giorni c’è una maggiore comprensione tra te e la tua famiglia, perché sei stato in grado di ascoltarli e dar loro posto. Salute: il mal di stomaco non deriva sempre da una cattiva alimentazione. A volte l’ansia e il nervosismo ti ingannano. Amore: hai un alto grado di richieste che non sempre coincidono con il tuo grado di impegno nei confronti della coppia. Pensaci. Denaro: in base a quello che hai fatto, i tuoi superiori ti offriranno una crescita maggiore. Dovrai decidere tra quello o l’indipendenza.

GEMELLI – Oroscopo di oggi: la tua energia raggiunge il massimo e hai voglia di raccogliere una sfida. Chiama un amico e chiedigli di unirsi alla tua avventura. Salute: prenditi la vita facile e non cercare di condurre una vita frenetica a costo di disturbi organici. La tua salute ti ringrazierà. Amore: le inclinazioni romantiche ti trascinano verso il basso e non sei del tutto sicuro di come procedere. Segui i tuoi impulsi e non temere il rifiuto. Denaro: il tuo progresso materiale sarà lento ma costante. Non preoccuparti troppo, devi solo sapere come aspettare il momento giusto.

CANCRO – Oroscopo di oggi: oggi sarai molto sensibile ai commenti delle persone, le tue risposte saranno nitide e veloci. Non tirarti indietro. Salute: se stai aspettando il risultato di un esame fisico, sarà favorevole, ma non dimenticare comunque di visitare un medico. Guarda la tua salute. Amore: ricorda che a volte il tuo desiderio di libertà non sempre dà i migliori risultati. Accetta alcune condizioni dal tuo partner. Soldi: i tuoi progetti di lavoro prenderanno piede e riceverai un grande supporto, soprattutto se sono legati a questioni artistiche.