Oroscopo Branko 18 dicembre 2020, previsioni di oggi

Controlla la previsione dell’oroscopo di oggi, venerdì 18 dicembre 2020 , per il tuo segno zodiacale su salute, amore e denaro.

ARIETE 21 MAR – 20 APRILE

Affrontare una rottura non è un compito facile; chiedere aiuto. Non sarebbe una cattiva idea spendere soldi per i vestiti. Il ritmo di lavoro aumenterà, preparati. Attenzione, le tensioni spesso hanno il loro pedaggio.

TORO 21 APRILE – 21 MAGGIO

Buongiorno per risolvere le tue divergenze familiari. Prova a migliorare il tuo credito ipotecario. Parlando del lavoro, è imbattibile. Una passeggiata quotidiana tornerà utile.

GEMELLI 22 MAGGIO 21 GIU

I legami di amicizia saranno rafforzati più che mai. Buona fortuna per le questioni finanziarie. Impara a trasmettere le tue idee professionali. La tua silhouette sarà influenzata dall’inattività.

CANCRO 22 GIUGNO – 22 LUGLIO

Momenti molto dolci dovuti all’effetto delle influenze astrali. La felicità non è solo nelle cose materiali. Molta prudenza e responsabilità sul lavoro. La salute orale richiede attenzione, vai dal dentista.

LEONE 23 LUG – 23 AGOSTO

Riunione con amici d’infanzia. Le stelle gli sorridono in campo economico. Iniziative sindacali originali che saranno molto apprezzate. Soffrirai di mal di testa minori, forse da stress.

VERGINE 24 AGOSTO 23 SET

Se stai cercando un partner con cui condividere la tua vita, oggi non è il giorno giusto. Gioca alla lotteria, puoi vincere soldi. Cerca di concentrarti completamente sul tuo lavoro. Prendi sul serio i momenti di riposo e di sonno.

BILANCIA 24 SETTEMBRE – 23 OTTOBRE

Se il tuo partner la pensa diversamente, non essere irritato. Il tuo conto corrente non ti dà mal di testa. Complicazioni per i tuoi interessi professionali. Discuti i tuoi problemi con un professionista.

SCORPIONE 24 OTTOBRE – 22 NOVEMBRE

Molto bene con la tua famiglia e i tuoi amici. Buone prospettive economiche, in un momento stabile. Concentra i tuoi sforzi sul miglioramento delle tue prestazioni sul lavoro. Il nervosismo dominerà il tuo comportamento.

SAGITTARIO 23 NOV – 21 DIC

Devi riflettere di più sulla tua nuova relazione. Sii più prudente con le spese inutili. Buone iniziative e grande velocità mentale al lavoro. Il relax è essenziale per la tua salute.

CAPRICORNO 22 DIC – 20 GEN

Grande giornata nella tua storia d’amore. Le stelle ti aiuteranno a ottenere i soldi di cui hai bisogno. Sii pratico, altrimenti finirai il lavoro. Il piano di purificazione inizia a dare i suoi frutti.

ACQUARIO 21 GENNAIO – 19 FEBBRAIO

Giornata disseminata di insidie ​​sentimentali. Buon momento economico. Le tue idee per migliorare la tua situazione lavorativa sono buone. La tua salute trarrà beneficio dalle passeggiate in campagna.

PESCI 20 FEB – 20 MAR

Puoi sentire nuovi stimoli appassionati. Il denaro può crearti seri problemi, usa la testa. Presta maggiore attenzione ai tuoi colleghi. I cambiamenti di temperatura danneggeranno la tua salute.