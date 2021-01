Andrea Di Carlo, avete mai visto il fidanzato di Arisa?

Finalmente Arisa ha trovato il nuovo amore. Siamo parlando di Andrea Di Carlo, di professione manager e autore televisivo. A rendere ufficiale il loro fidanzamento è stato proprio lui, dopo aver pubblicato un’immagine che lo ritrae insieme ad Arisa su Instagram.

Se tre indizi fanno una prova, allora Arisa è innamorata e costui risponde al nome di Andrea Di Carlo, suo manager. Il primo a dare la notizia è stato Rudy Zerbi, che durante una puntata di Amici si è rivolto alla collega Rosalba Pippa (quest’ anno insegnante di canto come lui) e battibeccando, come al solito, le ha detto: «Sei fidanzata!».

«Non proprio ufficialmente», ha risposto lei, provando a ridimensionare lo scoop. Il secondo indizio è arrivato subito dopo, con Di Carlo che posta su Instagram due foto rivelatrici: un selfie in ascensore con la sua assistita, che abbraccia da dietro, e un bacio sulle labbra in aeroporto (di Arisa si vede solo la bocca, ma è palesemente la sua).

Terzo, queste foto. Siamo a Milano: lei e Andrea Di Carlo (che tra gli altri artisti gestisce anche Can Yaman e Morgan) sono per strada davanti a un ristorante, in attesa di un pranzo da asporto, e intanto amoreggiano, si abbracciano, si baciano…

D’accordo, il fidanzamento non sarà ancora ufficiale, ma è chiaro che questo rapporto professionale sta dando ottimi frutti: Amici, Sanremo 2021 (dove Arisa sarà in gara per la settima volta), l’amour… Per dirla con l’ultimo album della cantante lucana: c ’ è una nuova Rosalba in città.