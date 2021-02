Giorgia Meloni chi è: Età, compagno Andrea Giambruno, vita privata, politica e figli

Chi è Giorgia Meloni? Giorgia Meloni e sicuramente il leader indiscusso di Fratelli d’Italia. Da molto tempo il cuore occupato dall’ autore televisivo Andrea Giambruno, con lui ha messo al mondo sua figlia Ginevra nel 2016. Andrea Giambruno viene da un quartiere popolarissimo di Milano.

Giorgia Meloni: chi è, età, carriera

Giorgia Meloni è nata a Roma il 15 gennaio del 1977 dal padre Francesco, un commercialista, e dalla madre Anna di origini messinesi. Giorgia è nata a Roma nord, ma a 3 anni si è trasferita nel quartiere della Garbatella ed è proprio qui che ha vissuto la sua infanzia e adolescenza.

Ha conseguito il diploma di liceo linguistico e dal 2006 è giornalista professionista. La Meloni ha iniziato il suo impegno politico nel 1992, a soli 15 anni, quando ha aderito al Fronte della Gioventù. E’ stata Ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi, la più giovane della storia repubblicana e presidente della Giovane Italia, dopo essere stata presidente di Azione Giovani e Azione Studentesca. Ha fondato insieme a Guido Crosetto e Ignazio La Russa il partito Fratelli d’Italia, di cui è presidente dall’8 marzo del 2014. Giorgia Meloni è legata sentimentalmente all’autore televisivo Andrea Giambruno. La coppia ha una figlia, Ginevra, nata nel 2016.

Chi è il compagno Andrea Giambruno

Andrea Giambruno è nato in un quartiere popolare di Milano 35 anni fa. Laureato in filosofia con alle spalle una lunga gavetta da autore televisivo per Mediaset e per MTV (fu autore di TRL). Andrea Giambruno ha lavorato a lungo per il programma di Canale 5 Quinta Colonna, un talk show di approfondimento politico . Proprio grazie a Quinta Colonna Andera ebbe modo di incontrare Giorgia Meloni e i due si innamorarono.

Nel 2016 Giorgia Meloni e Andrea Giambruno hanno una bambina al di fuori del matrimonio e questo suscita moltissime polemiche a causa delle posizioni politiche della Meloni, apertamente schierata a favore della famiglia tradizionale.

Tra Giorgia Meloni e Andrea è stata Galeotti una trasmissione di Quinta Colonna: e lì che si sono conosciuti nel 2013, lui autore, lei ospite TV. Colpo di fulmine, parlantina a mille come al solito della meloni. Poi amore. è anche fiducia. Non facile trovarla per una come meloni, abituata in pubblico, da donna, giovane e di destra, a indossare sempre una corazza. E non è facile da trovare la, la per una come la meloni neanche nel privato, viste le spine che ha sviluppato verso i rapporti di coppia, vedendo ciò che è successo tra sua mamma e suo papà ( il papà se n’è andato alle Canarie quando Giorgia aveva 2 anni, lei è stata cresciuta insieme alla sorella, Arianna, solo dalla mamma, Poi il papà è ricomparso 20 anni dopo, Ma Giorgia ha deciso di non avere rapporti con lui chiudi parentesi. Con Andrea invece gli incastri del cuore sono riusciti bene. Lui lavora a Milano, lei di base è a Roma, poi per la politica va un po’ ovunque. Vedersi di norma non è facile.

Giorgia Meloni: quanto guadagna da deputato

Il capo politico di Fratelli d’Italia sin dall’anno della sua fondazione nel 2014, quando si consumò la dissoluzione del Pdl in cui era confluita AN, è sempre stata eletta alla Camera. Allo stato dei fatti, un Deputato del Parlamento italiano percepisce un’indennità di 11.703 euro lordi; al netto diventano 5.346,54 euro. Tuttavia, a questa cifra bisogna aggiungere 3.503,11 euro di diaria e 3.690 euro circa a titolo di rimborso di spese di mandato.

Inoltre, fino a 1.200 euro di rimborsi telefonici all’anno per i deputati a cui si sommano tra i 3.323,70 e i 3.995,10 euro ogni tre mesi per gli spostamenti. In pratica, si può dire che, senza considerare eventuali indennità di funzione, ogni mese i deputati guadagnano 13.971,35 euro (14.634,89 euro al mese i senatori). Questo dovrebbe essere anche lo stipendio da deputato di Giorgia Meloni, appunto; d’altra parte, come in uso anche in altri partiti, anche la Meloni versa una quota della sua retribuzione da parlamentare nelle casse del partito ogni mese (i parlamentari del Pd, per esempio, dovrebbero versare circa 1.500 euro ogni mese).

Dichiarazione redditi Giorgia Meloni

Per quanto riguarda la dichiarazione del 2019, Giorgia Meloni ha dichiarato un reddito complessivo di 98.471 euro, parimenti a quello incassato da altri colleghi della Camera. Dal sito della Camera dei Deputati, la leader di Fratelli d’Italia ha dichiarato anche due contributi per le spese della campagna elettorale rispettivamente di 15.000 e 20.000 euro.

Inoltre, la Meloni ha un appartamento di proprietà nella Capitale e una Mini Cooper SD del 2015. Anche l’anno precedente, nel 2017, Giorgia Meloni aveva dichiarato lo stesso reddito pari a 98.471 euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...