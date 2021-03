Oroscopo di oggi: la tua maturità ti porterà ad agire con grande giudizio e decisione in alcune situazioni piuttosto difficili. Amore: godrai di rapporti sessuali molto piacevoli, grazie alla tua grande sensibilità e alla tua ricerca di sensazioni varie. Ricchezza: sarai molto sotto pressione dalla tua famiglia, metti ordine e usa le tue risorse in modo che il tuo budget non sia influenzato. Benessere: non mischiare amore e lavoro, potresti avere conflitti con il tuo intero ambiente. Diventerai saturo e finirai per perdere quella persona che ami così tanto.