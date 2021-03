Load More

Chi è Madame

All’anagrafe Francesca Calearo, Madame è nata nel 2002 in provincia di Vicenza ed è diventata famosa con il singolo “Anna”, uscito nel 2018 e prodotto da Arcade Army Records. Il primo a credere in lei è stato il famoso rapper e ingegnere del suono Eiemgei, che l’ha affiancata nella fase della realizzazione e pubblicazione della canzone. Fin da subito, le sue opere sono state accolte bene dalla critica e i suoi testi sono stati definiti un mix di poesia e rap dallo stile raffinato. L’artista, infatti, ama utilizzare diverse tecniche stilistiche, arricchendo le sue canzoni con assonanze, metafore e particolarissimi giochi di parole. Tra i suoi successi, troviamo anche “Sciccherie” e “17”, che mescolano entrambi citazioni letterarie e slang adolescenziale, divenendo il manifesto delle nuove generazioni.

MADAME HA UN FIDANZATO? VITA PRIVATA

Della vita privata di Madame sappiamo che la cantante ha frequentato il liceo di Scienze Umanistiche di Vicenza. Successivamente decide di iscriversi in un istituto privato per studiate economia e marketing, conciliando allo stesso tempo la passione per la musica.

In molti si chiedono anche se Francesca abbia un fidanzato. Tuttavia questa informazione non è del tutto chiara. La rapper infatti tiene molto alla sua privacy, ma ad oggi sembrerebbe essere single.

Madame si definisce una persona sensibile. Ama dipingere con gli acquerelli e scrivere.